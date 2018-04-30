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أبشع جريمة إنسانية ارتكبتها إيران خلال حربها مع العراق

Time منذ سنة
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أبشع جريمة إنسانية ارتكبتها إيران خلال حربها مع العراق

واشنطن (صدى):
أوضح تقرير عالمي، كشفت عنه وكالة " أسوشيد برس " الأمريكية، أن إيران قامت بتدمير وإعادة تطوير لمواقع المقابر الجماعية التي شهدت على جرائم حرب عام 1988 م؛ والتي انتهت بمقتل 5 آلاف شخص.

ووفقًا لما جاء بالتقرير، فإنه استطاع تحديد أكثر من 120 موقعًا في إيران، يُعتقد أنها كانت تستخدم مقابر جماعية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن التقرير يركز على سبعة مواقع أساسية تحتوي على شهادات موثوق بها، وتم توثيقها بالصور والفيديوهات ولقطات من القمر الصناعي.

وكشف التقرير أن هذه المقابر تحوي أولئك الذين قُتلوا في عمليات إعدام؛ جاءت في نهاية حرب إيران الطويلة مع العراق، والتي بدأت عام 1980، وبعد مرور 9 سنوات.

وقُتل مليون شخص على الأقل في موجات اعتداء غير إنسانية من إيران وعمليات اعتداء غير إنسانية من إيران وعمليات اعتداء بالأسلحة الكيميائية وغيرها.

من الجدير بالذكر، أن النظام الإيراني اتخذ إجراءات؛ لطمس معالم تلك المقابر، سواء عن طريق التجريف أو بناء ألواح خرسانية، ومباني أو طرق فوق المقابر الجماعية، بالإضافة لتحويل بعضها لمقالب نفايات.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
كلها أمور عاديه تحدث بأي بيت فيه ساحر أو مسحور... المهم البسه عاديه ولاكنها مسكونه بشيطان خادم للساحره..لأن الجني اذا تشكل فإنك اذا لمست تلقاه فراغ وكنه دخان
Sh
انا مع ان تترك البنوك مشكورة فرصة لخيار العميل التاجيل او التبرع بقيمة القسط مساهمة لوزارة الصحة والدعم الصحي وتكون مرتبطة بابشر بحيث يظهر للرقابة كم المبالغ التي تبرع بها العملاء واقرو بذلك مساهمة منى مع بلدنا في ظل هذه الظروف أخبرنا وخير بلادنا واحد .. الوضع صعب و ياليت تكون مبادرة البنوك بجعل العميل صاحب قرار في المبادرة اما التأجيل أو استحقاق الدين بشرط المساهمه به لهذا الشهر لوزارة الصحة ودعمهم في مبادرة وطنية تحقق للجميع التألف ويكون ذلك عن طريق ابشر أو تحت مظلة الإمارة.. وهنا يبرز دور البنوك في رحمة العميل بالتأجيل ودور البنوك مع خدمة المجتمع بالتبرع والمساهمة للصحة بالمبلغ المقطوع لهذا الشهر لمن رغب المساهمة .. وفق الله الجميع وحفظ الله بلادنا من كل شر
البرفسور حنس
يالربع ارجعو لرابط الخبر واقرأو آخر تعليق لمحماس... كتب قبل شهر مايلي.. المهم مهم جداً سرعة اكتشاف شخصياتهم حتى لو لم يقبض عليهم لأن هناك احتمال انهم مخططين للهرب خارج البلد فور العمليه بالتنسيق مع شركاء لتهريب المبلغ لاحقاً... وهذا ما حدث...؟ محماس طلع ما هو بسيط
abdul
والسيارتين بيوصّلوك وجهتك في نفس الزمن حيث ان السرعة المسموح لهما لا تختلف سواء في داخل المدن او في الطرق السريعة....هههه
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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