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الأعداد السابقة للصحيفة

" نتنياهو " يلغي قرار ترحيل المهاجرين الأفارقة لبلاد الغرب

Time منذ سنتين
Views 3494
" نتنياهو " يلغي قرار ترحيل المهاجرين الأفارقة لبلاد الغرب

القدس المحتلة (صدى):
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إلغاءه الاتفاقية، بأنه سيلغي الاتفاقية التي عُقدت، مع الأمم المتحدة، بشأن نقل المهاجرين الأفارقة، إلى بلاد الغرب.

وقال " نتنياهو " : " استمعت بعناية إلى كثير من التعليقات على الاتفاق، ونتيجة لذلك؛ وبعد إعادتي النظر في عيوبه ومميزاته، قررت إلغاء الاتفاق " .

يجدر الإشارة إلى أنه يوجد بإسرائيل، أكثر من 30 ألف مهاجر، من أصول إفريقية تعتبرهم تل أبيب " متسللين " إلى أراضيها، وهددت إسرائيل بطردهم، أكثر من مرة وعرضت عليهم، مغادرة أراضيها مقابل مبلغ من المال.

يُذكر أن " نتنياهو " قد أعلن أمس، التوصل إلى اتفاقية مع الأمم المتحدة، تقضي بترحيل أكثر من 16 ألف، لاجئ إفريقي تعتبرهم إسرائيل " غير شرعيين" ، إلى عدد من الدول الأوروبية.

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أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

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