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بالفيديو.. الاستخبارات الإيرانية تواصل عنصريتها ضد عرب " الأحواز "

Time منذ سنتين
Views 2965
بالفيديو.. الاستخبارات الإيرانية تواصل عنصريتها ضد عرب " الأحواز "

طهران (صدى):
اتهم ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ، الاستخبارات الإيرانية، بتفجير مقهى في حي الثورة بالأحواز بإيران.

وتداول النشطاء، مقطع فيديو يرصد احتشاد الناس، بعد الانفجار الذي شهده المقهى، وذكر النشطاء أن الانفجار؛ أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من العرب.

ووردت أنباء صباح اليوم الثلاثاء، عن وجود حريق بمقهى بسوق " كيان " ، في مدينة الأحواز، بمركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران حريق؛ حيث أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 14 آخرين.

ويواصل عرب الأحواز، تظاهراتهم الاحتجاجية ضد النظام الإيراني؛ رفضًا للعنصرية التي يمارسها ضدهم، والتي بدأت قبل 6 أيام؛ تنديداً بإهانتهم والإساءة إلى القومية العربية.

يذكر أن عرب الأحواز يعاني من تفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أرقام قياسية، بالإضافة إلى إدمان المخدرات وتلوث البيئة ومياه الشرب، وكذلك حرمانهم من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

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أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
ثابت
الحمد لله ان شاء الله تنزل أسعار السيارات وجميع السلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

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