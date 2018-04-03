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الأعداد السابقة للصحيفة

قبل تعرضها للتسمم بأيام.. ابنة الجاسوس الروسي تتفقد حساب بنكي سري

Time منذ سنتين
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قبل تعرضها للتسمم بأيام.. ابنة الجاسوس الروسي تتفقد حساب بنكي سري

موسكو (صدى):
ذكرت أحد المصادر، أن يوليا سكريبال، ابنة الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال، حصلت على إمكانية الوصول، إلى حساب بنكي سري، قبل تعرضها للتسمم، هي ووالدها بأيام.

وأوضحت الصحيفة، أن " يوليا " ، حصلت على إمكانية الوصول لحساب بنكي سري، يحتوي على 150 ألف جنيه إسترليني، قبل تعرضها للتسمم بأيام، كما أبانت المصادر، أن المبلغ يعود إلى شقيقها، الذي توفي العام الماضي، في ظروف غامضة، بمدينة سان بطرسبورج الروسية.

من الجدير بالذكر، أن شقيق " يوليا " ، حصل على تلك الأموال، بعد طلاقه مع زوجته، وبيعهما لمنزلهما في بريطانيا، وأن " يوليا " ، كان لديها على حق الوصول، إلى هذا الحساب، بفضل توكيل من والدها.

يُذكر أن " سكريبال " وابنته، تعرضا لحادث تسمم، بالقرب من أحد المراكز التجارية، بمدينة " سالزبوري " البريطانية بمادة كيميائية سامة، حيث تتهم بريطانيا الحكومة الروسية، بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وهو ما تنفيه موسكو.

 

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أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
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تمام👍
ثابت
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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

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