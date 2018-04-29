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الأعداد السابقة للصحيفة

الهلاليون يغضبون من " الجابر " بعد قرار رحيل عدد من اللاعبين

Time منذ سنة
Views 19986
Comment 15
الهلاليون يغضبون من " الجابر " بعد قرار رحيل عدد من اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
بعد قرار سامي الجابر رئيس نادي الهلال الخاص برحيل عدد من اللاعبين، أعرب جماهير النادي عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف الهلاليون الجابر بأنه يتدخل في أمور ليست من اختصاصه، وإن المدير الفني القادم للفريق هو من يقرر من يبقى ومن يرحل، معتبرين أن الزعيم يتخلص من أبرز نجومه، وهو أمر لا يدعو للتفاؤل.

من جانبه قام صالح النعيمة لاعب الفريق السابق الجماهير عقب اجتماعه مع الجابر، قائلا: " في لقاء امتد لمدة ساعة ونصف الساعة، جمعني ظهر هذا اليوم برئيس نادي الهلال الأخ سامي الجابر، اتسم بالشفافية والصراحة، أحب أن أوضح للجميع أن الأمور تدعو للتفاؤل، وأذكّر الجميع أنني لم ولن أحابي أي أحد في مصلحة الهلال، الرئيس وأعضاء المجلس ورجال الهلال يعملون، وعلينا انتظار النتائج. بالتوفيق لهم " .

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الحمدلله على سلامته بس ماله داعي يسوي فيها واعظ وهو ما يتعظ من اللي قبله. هذا يسمونه تبجح ويحسب انه بطل الحين. الموضوع ماهو شيء بسيط ومر بحياته وجالس يحكيه للناس. الموضوع هذا فيه استهتار واستخفاف وجاي يسوي واعظ حضرته. قمة التبجح هذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عابر سبيل
الله يشافيها معتله نفسيا ادعوا لها بالشفاء
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اكيد بيذبح ... عليه بالعافيه لان كثرت الحمام على البيوت مؤذي جدا .. ومن يطالب بالقبض عليه حرام عليكم الرجال ما يصيد في المحميه البريه علاما بانه فات موسم صيد الضبان السنه هاذي .. الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم لاتبلانا ولا تبلابنا

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