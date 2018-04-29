الهلاليون يغضبون من " الجابر " بعد قرار رحيل عدد من اللاعبين

ماجد محمد (صدى):

بعد قرار سامي الجابر رئيس نادي الهلال الخاص برحيل عدد من اللاعبين، أعرب جماهير النادي عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف الهلاليون الجابر بأنه يتدخل في أمور ليست من اختصاصه، وإن المدير الفني القادم للفريق هو من يقرر من يبقى ومن يرحل، معتبرين أن الزعيم يتخلص من أبرز نجومه، وهو أمر لا يدعو للتفاؤل.

من جانبه قام صالح النعيمة لاعب الفريق السابق الجماهير عقب اجتماعه مع الجابر، قائلا: " في لقاء امتد لمدة ساعة ونصف الساعة، جمعني ظهر هذا اليوم برئيس نادي الهلال الأخ سامي الجابر، اتسم بالشفافية والصراحة، أحب أن أوضح للجميع أن الأمور تدعو للتفاؤل، وأذكّر الجميع أنني لم ولن أحابي أي أحد في مصلحة الهلال، الرئيس وأعضاء المجلس ورجال الهلال يعملون، وعلينا انتظار النتائج. بالتوفيق لهم " .