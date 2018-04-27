" فريق الحلم السيء " يخترق موقع اتحاد الفروسية ويوجه رسالة من 4 نقاط

ماجد محمد (صدى):

اخترق فريق يسمي نفسه " فريق الحلم السيء " ، موقع الاتحاد السعودي للفروسية، موجهين رسالة لمن يهمه الأمر، على حد وصفهم.

بدأ فريق الحلم السيء، رسالته بالتعريف عن اسمهم وأنهم من اخترفوا أغلب المواقع الحكومية في المملكة، قائلين : " نحن فريق سعودي غيور على دينه ووطنه والاختراق ليس للعبث إنما لإيصال رسالة لمن يهمه الأمر " .

وتضمنت الرسالة أربع نقاط، أولها أنه تم اختراق الموقع بفترة بسيطة جداً وهذا دليل على فشل حماية الموقع والقائمين عليه، وثانيها أنه تم صرف مبالغ طائلة على حمايات فاشلة جداً وعدم إعطاء فرصة للشاب السعودي للعمل بهذا المجال الحساس.

كما شملت الرسالة: " من مصلحتكم أن توظفوا الشباب السعودي لحماية الموقع فهم لديهم الخبرة الكافية لإثبات قدراتهم بعالم التقنية " ، والنقطة الرابعة : " بالإمكان العبث بمحتويات الموقع ونشر القاعدة لكن لا نريد لأن سياسة الفريق تسير على القوانين وهي عدم الاطلاع أو تغيير البيانات لجميع المواقع الحكومية فنحن لا نريد الضرر .. فقط نريد إيصال رسالة لمن يهمه أمر الوطن " .