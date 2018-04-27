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" فريق الحلم السيء " يخترق موقع اتحاد الفروسية ويوجه رسالة من 4 نقاط

Time منذ سنة
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Comment 2
" فريق الحلم السيء " يخترق موقع اتحاد الفروسية ويوجه رسالة من 4 نقاط

ماجد محمد (صدى):
اخترق فريق يسمي نفسه " فريق الحلم السيء " ، موقع الاتحاد السعودي للفروسية، موجهين رسالة لمن يهمه الأمر، على حد وصفهم.

بدأ فريق الحلم السيء، رسالته بالتعريف عن اسمهم وأنهم من اخترفوا أغلب المواقع الحكومية في المملكة، قائلين : " نحن فريق سعودي غيور على دينه ووطنه والاختراق ليس للعبث إنما لإيصال رسالة لمن يهمه الأمر " .

وتضمنت الرسالة أربع نقاط، أولها أنه تم اختراق الموقع بفترة بسيطة جداً وهذا دليل على فشل حماية الموقع والقائمين عليه، وثانيها أنه تم صرف مبالغ طائلة على حمايات فاشلة جداً وعدم إعطاء فرصة للشاب السعودي للعمل بهذا المجال الحساس.

كما شملت الرسالة: " من مصلحتكم أن توظفوا الشباب السعودي لحماية الموقع فهم لديهم الخبرة الكافية لإثبات قدراتهم بعالم التقنية " ، والنقطة الرابعة : " بالإمكان العبث بمحتويات الموقع ونشر القاعدة لكن لا نريد لأن سياسة الفريق تسير على القوانين وهي عدم الاطلاع أو تغيير البيانات لجميع المواقع الحكومية فنحن لا نريد الضرر .. فقط نريد إيصال رسالة لمن يهمه أمر الوطن " .

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أحدث التعليقات

وافي
ان طلع المهدي اللي تقولون وانت على وجةالارض يبي يربطك بعمامتك القذرة ويصبخ بك بهالجبال لين تختفي مايبقا غير عمامتك
ديفوك 91
وإذا كان سبب الفايروس أنت ومن هم على شاكلتك وش الحل ؟
ابوعمار
ما شاء الله و تبارك
بلاك
تستند إلى استجابة العماء في منع من أصابه الوباء الصلاة في المسجد بينما تهمل ما أفتى به العلماء في وجوب صلاة الجماعة في المسجد حال السلم وانتفاء المانع وتلبس على الناس بأن صلاة الجماعة في المسجد سنة . راجع ما أصدرته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيانها حول أهمية صلاة الجماعة وخطورة التهوين بشأنها، وأكدت في بيانها على وجوب صلاة الجماعة في المساجد في حق الرجال قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )النور: آية (63)
ابو عمار
طيب

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