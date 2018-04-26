نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إحباط توزيع 300 كجم شحوم مجهولة المصدر بمحايل

Time منذ سنتين
Views 3647
Comment 2
إحباط توزيع 300 كجم شحوم مجهولة المصدر بمحايل

أبها (صدى):
تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة محايل، اليوم الخميس، من الإطاحة بوافد قبل توزيع كميات كبيرة من الشحوم مجهولة المصدر.

وكانت الدوريات الأمنية بمحايل اشتبهت في قائد مركبة من جنسية عربية أثناء وقوفه في وقت متأخر من الليل مقابل أحد المطاعم الشهيرة بالمحافظة.

وقررت الدوريات تفتيش المركبة، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الشحوم مجهولة المصدر والمقدرة بـ300 كجم، وتم استدعاء مندوب البلدية لاستكمال الإجراءات وتحديد مدى صلاحية تلك المضبوطات.

كما أحالت الدوريات قائد المركبة والمضبوطات إلى شرطة محايل بحضور مندوب البلدية، حيث أفاد قائد المركبة أنه جلب تلك الشحوم من منطقة جازان.

ومن جانبه أكد رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، أنه في حالة تم التسليم بصحة الفاتورة التي قدمها الوافد والعائدة لمسلخ جازان، فإن ذلك لم يمنع أنه تم نقل تلك الكمية من الشحوم في أكياس للنفايات وعلى متن عربة غير مخصصة ما قد يؤدي إلى فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

جازان
محايل
وافد
شحوم
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

أخر الأخبار

صنعاء خارج السيطرة بعد تفشي كورونا وسط تكتم الحوثيين
صنعاء خارج السيطرة بعد تفشي كورونا وسط تكتم الحوثيين
Time منذ 4 دقائق Views 1204
شاهد الأهالي يحرقون نعش امرأة توفت بكورونا
شاهد الأهالي يحرقون نعش امرأة توفت بكورونا
Time منذ 10 دقائق Views 189
بالفيديو.. ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات وحجز نحو 2 مليون كمامة
بالفيديو.. ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات وحجز نحو 2 مليون كمامة
Time منذ 12 دقيقة Views 1316
بروسيا دورتموند يسحق بادربورن بسداسية
بروسيا دورتموند يسحق بادربورن بسداسية
Time منذ 14 دقيقة Views 1232
حماد السهلي: "إذا ما استطاع ولي الأمر يجيب مدرسين بالبيت يكون تحصيل الولد ضعيف"
حماد السهلي: "إذا ما استطاع ولي الأمر يجيب مدرسين بالبيت يكون تحصيل الولد ضعيف"
Time منذ 20 دقيقة Views 1279
كارول سماحة تنفعل على معجبة بعد نقاش حاد 
كارول سماحة تنفعل على معجبة بعد نقاش حاد 
Time منذ 22 دقيقة Views 1147
 خدمات المرور الإلكترونية المقدمة عبر «أبشر»
 خدمات المرور الإلكترونية المقدمة عبر «أبشر»
Time منذ 23 دقيقة Views 1380
صورة قديمة للملك فهد يؤدي صلاة الجمعة في الأزهر رفقة حسني مبارك
صورة قديمة للملك فهد يؤدي صلاة الجمعة في الأزهر رفقة حسني مبارك
Time منذ 47 دقيقة Views 1814
الهلال يُدشن برنامج "أنا هلالي" لدعم النادي ماديًا
الهلال يُدشن برنامج "أنا هلالي" لدعم النادي ماديًا
Time منذ 56 دقيقة Views 1574
شاهد.. مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية
شاهد.. مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية
Time منذ 57 دقيقة Views 1562