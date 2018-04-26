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الزوجة الثانية تتسبب بجريمة قتل في الامارات

Time منذ سنتين
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الزوجة الثانية تتسبب بجريمة قتل في الامارات

أبوظبي (صدى):
أقدم وافد بالإمارات، على قتل زوجته الهندية ودفنها في المنزل بمنطقة ميسلون بالشارقة، حتى يتمكن من التفرغ لزوجة ثانية خارج البلاد.

وتفصيلاً، فقد لاحظ شقيق المجني عليها اختفاء أخته لكونها كان على تواصل معه باستمرار؛ ما دفعه لتقديم بلاغًا للشرطة عن تغيبها، ومن ثم قامت شرطة الشارقة بالبحث والتحري.

وأظهرت تحريات الشرطة، أن الزوج متزوج بأخرى على زوجته، وقد سفَّر الثانية إلى بلاده مؤخراً وبصحبتها أبناؤه، فيما كانت المجني عليها معه قبل سفره بمفرده.

وقام فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية بالانتقال إلى منزل الزوج، وبالوصول للموقع، اتضح وجود حفريات وعدم تسوية في أرض المنزل.

وعثر خبراء الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة على الجثة، وتم تحويلها للمختبر الجنائي، فيما مارس فريق التحقيق مهامه داخل المنزل لجمع الاستدلالات ومعاينة موقع الجريمة، وتحديد هوية الزوج.

وتم التعرف على أن الجاني العقد الرابع من العمر، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية في الإنتربول الدولي لضبطه.

الهند
الإمارات
وافد
زوجة
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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