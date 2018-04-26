نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الجاسر: آلية جديدة لحل مشكلة تجديد بطاقة الهوية للموقفة خدماتهم قريبا

Time منذ سنتين
Views 6827
الجاسر: آلية جديدة لحل مشكلة تجديد بطاقة الهوية للموقفة خدماتهم قريبا

نايف السالم (صدى):
أكد المتحدث باسم وكالة الداخلية للأحوال المدنية، محمد الجاسر، عدم وجود إمكانية للشخص الموقوفة خدماته أن يصدر بطاقة الهوية الوطنية حاليًا، نافياً ما قاله رئيس محكمة الرياض في برنامج تليفزيوني.

وكشف " الجاسر " ، عن انعقاد اجتماعات بين الوكالة ووزارة العدل؛ للتوصل إلى حل للماح بتجديد أو استرخراج بدل فاقد من الهوية الوطنية للأشخاص الموقوفة خدماتهم.

وأعلن أنه تم بحث حلول لمشكلة السجل المدني فيما يتعلق ببطاقة الهوية الوطنية للموقوف خدماتهم، مؤكداً أنه سيتم ًدار آلية جديدة بين وكالة الأحوال ووزارة العدل قريبًا.

يشار إلى أن عدد المتضررين يبلغ نحو 60 ألف متضرر، وأن المعاملات التي يمكن تنفيذها لدى مكاتب وفروع الأحوال المدنية برغم صدور قرار " إيقاف الخدمات " بحق الشخص، هي إضافة الأبناء، واستخراج شهادة ميلاد لهم، وإضافة الزوجة على سجل الزوج، وكذلك إصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة والأبناء.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

حزين
الفلسطيني خاين نجس مايستاهل الا الحرق حي وحمار كل من يتعاطف مع هؤلاء وللعلم المسجد الأقصى هو موجود في مكه وليس فلسطين هاذي اكذوبه روجها الامويون
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
موت الفجأة من علامات الساعة
ابو محمد 😎
الله يعين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شغلك لايختلف😉
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هذي مديره الفرع عندها دوام وغصب تسير خايفه يزلق بها الكعب

أخر الأخبار

شاهد.. رياح قوية مصحوبة بالبرد تُصيب الأشخاص وتهشم السيارات بحفر الباطن
شاهد.. رياح قوية مصحوبة بالبرد تُصيب الأشخاص وتهشم السيارات بحفر الباطن
Time منذ 16 دقيقة Views 1697
شرطة المنطقة الشرقية: ضبط 192 متسولا ومتسولة منذ بداية رمضان
شرطة المنطقة الشرقية: ضبط 192 متسولا ومتسولة منذ بداية رمضان
Time منذ 17 دقيقة Views 1260
السفن السياحية تتكدس في عرض البحر بسبب كورونا
السفن السياحية تتكدس في عرض البحر بسبب كورونا
Time منذ 20 دقيقة Views 1344
خالد عبدالرحمن في مشهد رومانسي جديد مع الممثلة اللبنانية "ريتا حرب"
خالد عبدالرحمن في مشهد رومانسي جديد مع الممثلة اللبنانية "ريتا حرب"
Time منذ 25 دقيقة Views 1599
حقيقة فيديو الاحتفال بافتتاح جمعية الصداقة الإسرائيلية السعودية في الرياض
حقيقة فيديو الاحتفال بافتتاح جمعية الصداقة الإسرائيلية السعودية في الرياض
Time منذ 26 دقيقة Views 2064
إصابة أومتيتي بساقه بعد يوم من استئناف التمارين مع برشلونة
إصابة أومتيتي بساقه بعد يوم من استئناف التمارين مع برشلونة
Time منذ 30 دقيقة Views 1294
وزارة الداخلية تطلق عبر منصة أبشر الإلكترونية خدمة "فرجت"
وزارة الداخلية تطلق عبر منصة أبشر الإلكترونية خدمة "فرجت"
Time منذ 33 دقيقة Views 1465
"طيران الإمارات" تحدد شرطا لإعادة الوافدين إلى دبي
"طيران الإمارات" تحدد شرطا لإعادة الوافدين إلى دبي
Time منذ 36 دقيقة Views 1649
الصحة توضح كيفية تطبيق الحزمة الثانية من المسح النشط (فيديو)
الصحة توضح كيفية تطبيق الحزمة الثانية من المسح النشط (فيديو)
Time منذ 39 دقيقة Views 1591
أرامكو تفاجئ الأسواق برفع أسعار يونيو لجميع وجهات التصدير
أرامكو تفاجئ الأسواق برفع أسعار يونيو لجميع وجهات التصدير
Time منذ 43 دقيقة Views 1844