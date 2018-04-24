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الإطاحة بعصابة باكستانية الجنسية متورطة في عمليات احتيال بحي الربوة

Time منذ سنتين
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الإطاحة بعصابة باكستانية الجنسية متورطة في عمليات احتيال بحي الربوة

نايف السالم (صدى):
أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، إن شرطة جدة ، عن طريق عمليات الرصد والتتبع للأساليب الإجرامية المرتبطة بالنصب والاحتيال والحصول على الأموال بطرق غير مشروعة ، تمكنت من رصد نشتط إجرامي لتشكيل عصابي .

وأشار إلى أن التشكيل العصابي مكون من 11 وافدًا من الجنسية الباكستانية ، بأحد الشقق السكنية ، في حي الربوة ، حيث قامت بإلقاء القبض عليهم يوم الأحد الماضي ، لتورطهم في إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية ورسائل " واتس آب " لأرقام عشوائية وإيهام أصحابها بحصولهم على جوائز مالية كبيرة من بعض الشركات والمتاجر .

وتستهدف العصابة بهذه الطريقة ، محاولة استدراج الأشخاص ، لمعرفة تفاصيل أكثر عن حساباتهم البنكية ، ثم يقومون بعد ذلك بإجراء عمليات سحب وتحويلات بنكية منها .

وضبط رجال الشرطة ، العصابة بحوزتهم 19 جهاز جوال و36 شريحة اتصال ، وبسماع أقوالهم المبدئية أقر عدد منهم بضلوعهم خلف عدد من عمليات الاحتيال ، حيث تم إيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة .

 

جدة
مكة المكرمة
عصابة
وافد
شرطة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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