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الأعداد السابقة للصحيفة

" الجوازات " توضح الحالة التي يتم فيها إلغاء الإقامة للوافدين تلقائيا

Time منذ سنة
Views 164064
" الجوازات " توضح الحالة التي يتم فيها إلغاء الإقامة للوافدين تلقائيا

حمود العنزي (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه تم تدشين خدمة إسقاط اسم العامل الذي خرج ولم يعد بعد مرور ٦٠ يومًا على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة تلقائياً، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

ودعا المنسق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي، جميع المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل بصماتهم إلى سرعة التسجيل في النظام الآلي، ومراجعة إدارات وشعب الجوازات المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة مع إحضار أساس الجواز وهوية مقيم الخاصة بهم لتسجيل الخصائص الحيوية " البصمة " لهم ولمرافقيهم لمن بلغ سن ست سنوات فما فوق، ليتسنى لهم الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة المقدمة لهم، ويعد ذلك شرطاً من شروط إقامتهم في المملكة بحسب الحياة.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات بدأت بإيقاف تقديم خدماتها عن المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية في النظام الآلي.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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