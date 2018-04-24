" الجوازات " توضح الحالة التي يتم فيها إلغاء الإقامة للوافدين تلقائيا

حمود العنزي (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه تم تدشين خدمة إسقاط اسم العامل الذي خرج ولم يعد بعد مرور ٦٠ يومًا على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة تلقائياً، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

ودعا المنسق الإعلامي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي، جميع المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل بصماتهم إلى سرعة التسجيل في النظام الآلي، ومراجعة إدارات وشعب الجوازات المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة مع إحضار أساس الجواز وهوية مقيم الخاصة بهم لتسجيل الخصائص الحيوية " البصمة " لهم ولمرافقيهم لمن بلغ سن ست سنوات فما فوق، ليتسنى لهم الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة المقدمة لهم، ويعد ذلك شرطاً من شروط إقامتهم في المملكة بحسب الحياة.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات بدأت بإيقاف تقديم خدماتها عن المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية في النظام الآلي.