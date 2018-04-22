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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور..تفاصيل الاجتماع الأول للهلال بعد اعتماد تشكيله

Time منذ سنة
Views 6872
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بالصور..تفاصيل الاجتماع الأول للهلال بعد اعتماد تشكيله

ماجد محمد (صدى):
عقد مجلس إدارة نادي الهلال ،برئاسة سامي الجابر ،اجتماعه الأول ،مساء أمس الأحد.

وثمن المجلس في اجتماعه ثقة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتوفيره لكل سبل النجاح للارتقاء بمنظومة الرياضة في المملكة.

وتم تداول الموضوعات المتعلقة بخطة المجلس للفترة القادمة، ومناقشة الملفات الإدارية والاستثمارية، والخطط المستقبلية التي من المقرر تطبيقها.

وقرر مجلس إدارة الهلال أن يتولى أحمد الخميس مهام عمل الأمانة العامة، بينما يتولى خالد القحيز أمانة الصندوق، وعبدالله الجربوع مشرفًا على ملف المنشآت والرخصة الآسيوية.

وتم تكليف كل من سلطان بن سعيد ،وفهد الراشد، وفهد الحريشي، ملف الاستثمار والتسويق.

 

 

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الحمدلله على سلامته بس ماله داعي يسوي فيها واعظ وهو ما يتعظ من اللي قبله. هذا يسمونه تبجح ويحسب انه بطل الحين. الموضوع ماهو شيء بسيط ومر بحياته وجالس يحكيه للناس. الموضوع هذا فيه استهتار واستخفاف وجاي يسوي واعظ حضرته. قمة التبجح هذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عابر سبيل
الله يشافيها معتله نفسيا ادعوا لها بالشفاء
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اكيد بيذبح ... عليه بالعافيه لان كثرت الحمام على البيوت مؤذي جدا .. ومن يطالب بالقبض عليه حرام عليكم الرجال ما يصيد في المحميه البريه علاما بانه فات موسم صيد الضبان السنه هاذي .. الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم لاتبلانا ولا تبلابنا

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