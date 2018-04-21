نواف السالم (صدى):

قال رئيس نادي الأهلي ماجد النفيعي، بميثاق الشرف أو بدونه لاعبينا سيبقون في الأهلي ومن نرغب بالتعاقد معه سنأخذه من أي نادي كان.

وأضاف النفيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : من طق باب الناس طقوا بابه.

وأعلن رئيس نادي الهلال ، سامي الجابر ، انسحابه من ميثاق الشرف ، الذي كان يمثل طوق نجاة لبعض الأندية

وقال " الجابر " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية .. الآن أقول بعد إلغائه بالفم المليان . في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له .

وتابع قائلًا " باختصار سنتجول في كل الأندية .. وسنبدأ بالجيران " .

الجدير بالذكر ، أن رئيس نادي النصر ، سعود آل سويلم ، غرد في وقت سابق من اليوم ، قائلا " ‏بكل صراحة ووضوح أقولها : نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً أمامنا، باذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلًا " .