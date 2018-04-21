رسميًا.. نواف العابد هلاليًا لمدة 3 سنوات

طلال الغامدي (صدى):

وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر ، مع اللاعب نواف العابد ، عقدًت لتجديد مدة بقائه في الزعيم .

وأعلنت إدارة النادي عبر حسابها الرسمي على " تويتر " عن تمديد عقد " العابد " ، لمدة 3 سنوات .