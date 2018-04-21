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الأعداد السابقة للصحيفة

رسميًا.. سامي الجابر يعلن الانسحاب من ميثاق الشرف

Time منذ سنة
Views 6722
Comment 1
رسميًا.. سامي الجابر يعلن الانسحاب من ميثاق الشرف

طلال الغامدي (صدى):
أعلن رئيس نادي الهلال ، سامي الجابر ، انسحابه من ميثاق الشرف ، الذي كان يمثل طوق نجاة لبعض الأندية.

وقال " الجابر " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية .. الآن أقول بعد إلغائه بالفم المليان . في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له .

وتابع قائلًا " باختصار سنتجول في كل الأندية .. وسنبدأ بالجيران " .

الجدير بالذكر ، أن رئيس نادي النصر ، سعود آل سويلم ، غرد في وقت سابق من اليوم ، قائلا " ‏بكل صراحة ووضوح أقولها : نادي النصر حاول مفاوضة عدة لاعبين نجوم في الدوري السعودي، ولكن للأسف ميثاق الشرف وقف عائقاً أمامنا، باذن الله في المستقبل القريب العاجل سنجلب من نريد في الدوري السعودي للعالمي، كاللاعب عمر السومة وهو من أبرز اهتماماتنا مستقبلًا " .

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الحمدلله على سلامته بس ماله داعي يسوي فيها واعظ وهو ما يتعظ من اللي قبله. هذا يسمونه تبجح ويحسب انه بطل الحين. الموضوع ماهو شيء بسيط ومر بحياته وجالس يحكيه للناس. الموضوع هذا فيه استهتار واستخفاف وجاي يسوي واعظ حضرته. قمة التبجح هذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عابر سبيل
الله يشافيها معتله نفسيا ادعوا لها بالشفاء
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اكيد بيذبح ... عليه بالعافيه لان كثرت الحمام على البيوت مؤذي جدا .. ومن يطالب بالقبض عليه حرام عليكم الرجال ما يصيد في المحميه البريه علاما بانه فات موسم صيد الضبان السنه هاذي .. الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم لاتبلانا ولا تبلابنا

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