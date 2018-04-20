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الأعداد السابقة للصحيفة

بعد قطعهم خطبة الجمعة.. إيرانيون لـ " الملالي " : عدونا هنا

Time منذ سنة
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بعد قطعهم خطبة الجمعة.. إيرانيون لـ " الملالي " : عدونا هنا

طهران (صدى):
يستمر غضب الشعب الإيراني من السلطات الحاكمة في بلاده، مواصلين التعبير عن غضبهم ورفضهم لنظام الملالي، عبر التظاهرات والوسائل الاحتجاجية المختلفة.

وكان آخر مظاهر الاحتجاجات التي يشنها المتظاهرون الغاضبون في إيران، هي قطع خطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة كازرون، ليرددوا هتافات ضد النظام.

وأظهر مقطع فيديو، عشرات الرجال والنساء الإيرانيين الذي يقولون " عدونا ليست أمريكا.. عدونا هنا " ، حيث قرَّر أبناء المدينة التعبير عن رفضهم لقرار تقسيم مدينتهم الصادر من السلطات الحاكمة، بهذه الطريقة.

ويشير المتظاهرون إلى نظام الملالي من خلال تلك الهتافات، فهم يريدوا أن تصل رسالة محددة إلى النظام، وهي أنهم يعرفون جيداً من عدوهم الحقيقي، فالعدو هو يريد الفرقة وليس الوحدة.

يذكر أن مدينة كازرون هي إيرانية تقع في محافظة فارس مغرب، عند منتصف الطريق بين شيراز وبوشهر، وتبعد عن شيراز مركز المحافظة حوالي 145 كم.

 

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أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
ثابت
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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

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