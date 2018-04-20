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" العدل " تجبر على تقديم سبب مقنع لقبول دعوى الطلاق

الاخبار المحلية
Time منذ سنة
Views 3806
" العدل " تجبر على تقديم سبب مقنع لقبول دعوى الطلاق

عادل الحربي (صدى):
كشف الدكتور حسن سفر، أستاذ نظام الأسرة والأنظمة القضائية بجامعة الملك عبدالعزيز، والخبير في مجمع الفقه، عن قيام وزارة العدل بإلزام المواطنين الراغبين في الانفصال عن أزواجهم، بتوضيح أسباب الانفصال، وذلك حتى يُسمح لهم بتقديم دعواهم بطلب الطلاق أمام المحكمة.

جاء ذلك بسبب ارتفاع معدل حالات الانفصال بين الأزواج، الأمر الذي جعل الوزارة تطالب الراغبين في الطلاق بالإجابة عن عدد من الأسئلة التي تهدف لتشخيص أسبابه.

وأوضح " سفر " ، أن الأنظمة الجديدة توجب توقيع طرفي عقد النكاح وهما الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط كنوع من الحماية لها في حالات الجبر والقسر.

كما أشار الخبير في مجمع الفقه، إلى أنه من الإجراءات التي تحمي المرأة من الإيذاء، أنه لا يمكن إجبارها على العيش في بيت رجل لا تريده، وطالما أن الحكم قد صدر بذلك، ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم، فلا تجبر عليه.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أبو محمد صباح الخير أنا لست مستهين باالوضع باالعكس هذا وباء ومو إي وباء قاتل وماله علاج لكني علمت أن هنالك رب يحمي ويحفظ وولاة الأمر الله يجزاهم ومسؤلين الدولة تحركوا ووضعوا الخطط الطارئه وأتخذوا الأحتياطات اللازمة وأستعدوا لإي ظرف طاريء علشان كذا أنا متطمن وشفني أمشي مع الناس واضحك واسولف وأنا متطمن مع العلم أني أعيش في أكبر مجتمع الي هو مكه والحمد لله حاله وحده لاتوجد بفضل الله فعيشو حياتكم ولا تهلعو وتخافوا ترى الخوف والوهم نصف المرض وقولوا الحمد لله أن الله خلقنا سعوديبن في بلد ماله مثيل 😘😘😘
سالم
القضيه فيها مجرداتهام ننتظر المحقق حنس وندرس الموضوع مع المتابعين بعدها نعالج قضيه سعادة البيه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
اووووووه يا راسي انا بس شفتوهن انقلب راسي والله العظيم حتى كبدي قلبت وحطيت الجوال وخرجت في المطر حسيت راسي يغلي الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا هذا الشيطان لعب بهم وبعقولهم مستويات صحون
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
اااااه 🤔🤔🤔

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