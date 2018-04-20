" العدل " تجبر على تقديم سبب مقنع لقبول دعوى الطلاق

جاء ذلك بسبب ارتفاع معدل حالات الانفصال بين الأزواج، الأمر الذي جعل الوزارة تطالب الراغبين في الطلاق بالإجابة عن عدد من الأسئلة التي تهدف لتشخيص أسبابه.
وأوضح " سفر " ، أن الأنظمة الجديدة توجب توقيع طرفي عقد النكاح وهما الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط كنوع من الحماية لها في حالات الجبر والقسر.
كما أشار الخبير في مجمع الفقه، إلى أنه من الإجراءات التي تحمي المرأة من الإيذاء، أنه لا يمكن إجبارها على العيش في بيت رجل لا تريده، وطالما أن الحكم قد صدر بذلك، ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم، فلا تجبر عليه.