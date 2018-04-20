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الأعداد السابقة للصحيفة

" الجابر " الهلال واجهة المملكة وغني بجمهوره.. ويؤكد: آل الشيخ لم يدلعني

Time منذ سنة
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Comment 6
" الجابر " الهلال واجهة المملكة وغني بجمهوره.. ويؤكد: آل الشيخ لم يدلعني

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس نادي الهلال سامي الجابر، اليوم الخميس ، أن الهلال دائمًا غني بدعم أعضاء الشرف وقوي بوقفة رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ وتشجيع جماهير النادي.

وأوضح " الجابر " أنه استلم نادي كبير ليس به فوضى إدارية فهو بطل الدوري، لافتًا إلى أن عمله تراكمي على مر الفترة الماضية بتكاتف أعضاء الشرف والجماهير.

كما أشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ يعلم أن الهلال هو واجهة البلد وزعيم آسيا لذلك يدعمه، ولكنه في الوقت ذاته يهتم بالأندية الأخرى، معلقًا " لم يدلعني تركي ال الشيخ فهو جلب لبعض الاندية ٧ لاعبين اجانب وخمسة وانا فقط اربعة لاعبين " .

وعن عودة دياز، أكد " الجابر " أنه سيستشير أعضاء الشرف ومجلس الإدارة بخصوص عودة المدرب الأرجنتيني رامون دياز مرة أخر، لافتًا إلى أن تعيين مدرب عالمي يحتاج مبالغ مالية عالية.

كما أكد أن ايميليانو دياز تواصل معه طالبًا العودة مع والده دياز، حيث قدم " إيميليانو " عرض عمل لما ينوي الجهاز الفني تقديمه في الموسم المقبل، قائلًا " دياز يعلم أن قيمته ارتفعت عندما درب الهلال وانا أدرس الموضوع الآن " .

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الحمدلله على سلامته بس ماله داعي يسوي فيها واعظ وهو ما يتعظ من اللي قبله. هذا يسمونه تبجح ويحسب انه بطل الحين. الموضوع ماهو شيء بسيط ومر بحياته وجالس يحكيه للناس. الموضوع هذا فيه استهتار واستخفاف وجاي يسوي واعظ حضرته. قمة التبجح هذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عابر سبيل
الله يشافيها معتله نفسيا ادعوا لها بالشفاء
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اكيد بيذبح ... عليه بالعافيه لان كثرت الحمام على البيوت مؤذي جدا .. ومن يطالب بالقبض عليه حرام عليكم الرجال ما يصيد في المحميه البريه علاما بانه فات موسم صيد الضبان السنه هاذي .. الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم لاتبلانا ولا تبلابنا

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