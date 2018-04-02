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عاملة نيبالية تروي تفاصيل احتجاز كفيلها لها 10سنوات

Time منذ سنة
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عاملة نيبالية تروي تفاصيل احتجاز كفيلها لها 10سنوات

علي القحطاني (صدى):
تسببت المعاملة السيئة من الكفيل، في انقطاع عاملة منزلية من نيبال عن أهلها لمدة 10 سنوات منذ قدومها المملكة.

وتستعد حاليا " جانغا مايا " عاملة منزلية من نيبال للعودة لبلادها، بعد أن قضت 10 سنوات منذ قدومها للمملكة، لم تتواصل خلالها مع أسرتها وتعرضت، حسب كلامها، لمعاملة سيئة من كفيلها، كما تقاضت راتب أول 4 أشهر فقط.

وكشفت وسائل إعلام في نيبال، أن السفارة النيبالية علمت بقصة المرأة عندما ذهب كفيلها للسفارة بنفسه لتجديد جواز سفرها لمدة 10 سنوات أخرى، ولاحظ موظفو السفارة أن الجواز ليس عليه أختام سفر طوال تلك المدة، فطلبوا من الرجل إحضار "جانغا" التي تعمل في الطائف؛ لأن جواز سفرها من النوع اليدوي القديم.

وبالفعل أحضرها للسفارة ودخلتها ولم تعد معه للمنزل مرة أخرى، وادّعت أن الرجل احتجزها ولم يسمح لها بالتواصل مع أهلها وابنتها وابنها، كما مات والدها وزوجها دون أن تتمكن من توديعهما، واستلمت راتب 4 أشهر فقط على مدى 10 سنوات، حتى إنها ظنت أنها ستموت في المملكة.

ولجأت السفارة إلى الشرطة للحصول على مستحقات "جانغا" على مدى تلك السنوات، فوجهتهم للمحكمة التي قضت أن يدفع كفيلها لها 30 ألف ريال بعد خصم نفقاتها الشخصية، حيث تقيم الآن في سفارة بلدها استعداداً للعودة إلى نيبال.

 

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
انتظرو تعليق الداهيه حنس
العدناني
وطالب رجل خامنئي، الشيعة بالتضرع والدعاء لظهور المهدي، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان ، قائلا: " لدينا مدة زمنية وهي 40 يوما قبل حلول شهر رمضان المبارك وعلينا الاستمرار بالدعاء والتضرع إلى الله للتعجيل بظهور إمامنا المهدي " . هذي القطعة والله والله تدل على أنهم ناويين شر في رمضان حمى الله البلاد من شرهم
غييييوووورررر
اللهم الطف بنا وارحمنا
زاير
طريق طوله 58 كم يكلف 515 مليون ريال واصلي ي بلادي .
واضح*** وصريح***
؟؟؟- خطاء شرعي وفادح من فريق التصوير-؟؟؟ ------------------------------------------------ التصوير لبعض المسافرين، على رحلات داخليه أو دوليةيعتبر إختراق خصوصية،، وليس من حق أيا Can، أن يقوم بالتصور بدون أخذ الأذن،مهما Can المبرر والأسباب..

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