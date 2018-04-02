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الشمالية تطلق حملة مكثفة لإزالة مظاهر التشوه البصري بمدن المنطقة

Time منذ سنة
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الشمالية تطلق حملة مكثفة لإزالة مظاهر التشوه البصري بمدن المنطقة

سعيد العجل (صدى):
أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس, الحملة المكثفة لإزالة مظاهر التشوه البصري بمدن المنطقة، بإشراف رؤساء البلديات التابعة للأمانة، حيث تم تشكيل العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سلبي في الأحياء والشوارع بجميع محافظات وقرى المنطقة.

وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد, أن الحملة تستمر ستة أسابيع, وتشتمل على تنفيذ العديد من الأعمال والمهام لمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري, منها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتيبات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة الاستراحات والمخيمات المنتشرة عشوائيا على مداخل المدن، وإزالة مخلفات البناء، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة،إضافة إلى دراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري، مثل المطابخ والورش وخدمات السيارات وغيرها.

ودعا الراشد المواطنين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها للحفاظ على جمالية المنطقة وجعلها خالية من الملوثات البصرية.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
محمد جاسم
انا ميكانيكي سيارات وعندي 3 طرق مختلفه عن بعض ومن غير هذه الطريقة المليئة بالمتاعب والعثرات المهم الحمدلله بفيد نفسي وبفيد غيري
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان

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