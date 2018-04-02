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مشروب بديل للفوار يقضي على الحموضة فورًا

Time منذ سنتين
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مشروب بديل للفوار يقضي على الحموضة فورًا

متابعات (صدى):
كثيرا ما يعاني بعض الأشخاص فور تناولهم للطعام من حموضة شديدة تجعلهم يكادون على القيء ويترددون كثيرا فى تناول الكثير من الأطعمة التى يحبونها، ولا يمكنهم الاستغناء عن تناول الفوار المعالج للحموضة.

وكشف الأطباء عن وجود مشروب طبيعي يمكن تناوله للقضاء على الحموضة بدلا من الفوار، ويقضى على آلام الحموضة وقرحة المعدة وارتجاع المريء، إنه مشروب " الخروب " .

ويمكن تحضير مشروب الخروب من خلال وضع 5 لترا من الماء على نار هادئة ،ونضيف إليه 6 أكواب من السكر الخشن مع التحريك حتى يذوب.

ثم نضيف إليه 1 كيلوجراما من الخروب المقطع إلى أطراف صغيرة مع التحريك حتى يصبح لونه بُني.

ويترك حتى الغليان مدة نصف ساعة ويرفع القدر عن النار ويصفى الخليط ويوضع في إناء زجاجي في الثلاجة حتى يبرد، ويشرب باردًا كلما شعر الشخص بالحرقة أو الحموضة.

 

الحموضة
الخروب
المرأو
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أحدث التعليقات

م ا م
*المئطع
حنفي المنفلوطي
دا مالو ده عمل فيها سبع البرومبه ايه انت تخرس خالص تعالى خود يلا امشي منها بئ قتك نيله ياقربوع يامعفن يارخم
زائر
يتلفظ علي العسكري يبي مشكله لكن لو اخذ الجوال واعطاه علي اقفاه طراق ا
احمد محمد
يابرنس ناصر القصبي ان ابو سليم فنان مثلك فلماذا لم تقدم له المساعدة انت وأهل الفن امثالك طالما تعتبر برنامج قلبي اطمأن أهان ابو سليم يا أخي اتقي الله ولا تتحدث عن أعمال الخير التي يقدمها أصحاب القلوب الرحيمه لرجال تقدم بهم العمر ولا يجد معاش ولا تأمين صحي في وطن يسرق الغني فيه قوت الفقير وخليك في حالك الله يصلح حالك
St.30
ياليته يطيح بيدين حقين الحرس الوطني عندنا ، حرام لا يخلونه يجيه تبول لا ارادي اذا شاف عسكري مره ثانية

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