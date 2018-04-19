نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

انتحار 42 معلم بتركيا.. والسبب " البطالة "

Time منذ سنة
Views 4759
Comment 3
انتحار 42 معلم بتركيا.. والسبب " البطالة "

أنقرة (صدى):
صرح يلدريم كايا، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن نحو 500 ألف معلم في انتظار توظيفهم، من قبل الحكومة، الأمر الذي أصاب العديد منهم بالاكتئاب الحاد؛ بسبب البطالة، فيما وصل حال العديد منهم أيضًا؛ للتفكير في الانتحار؛ نتيجة لذلك.

وأوضح " كايا " أنه منذ عام 2017، بلغ عدد المعلمين، الذين أقدموا على الانتحار؛ لعدم تعيينهم نحو 42 مدرسًا، مبينًا أن الرقم اقترب من مقاربة حاجز الخمسين.

وعن وقائع انتحار المدرسين، الذين لم يتم تعيينهم، ذكر " كايا " بعض الحالات:

- مروة تشافدار: وهي معلمة علوم إجتماعية، أقدمت على الانتحار؛ بعدما أٌصيبت بالاكتئاب لفترة بسب البطالة.

- عالم كوتش: يبلغ من العمر 32 عام، وهو معلم تربية رياضية، أقدم على الانتحار؛ بسب عدم تعيينه.

- أسرا تيمور: وهي مقيمة بمدينة " بورصة " ، وأطلقت النار على رأسها بسلاح غير مرخص، داخل منزلها.

يُذكر أن البرلمان كان قد رفض مقترحين، تقدم بهما حزب الشعب الجمهوري؛ للتحقيق في وضع المعلمين، الذين لم يتم تعيينهم ووقائع الانتحار.

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
ثابت
الحمد لله ان شاء الله تنزل أسعار السيارات وجميع السلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

أخر الأخبار

بالفيديو.. استقبال مبهر لممرض مصري بعد تعافيه من كورونا
بالفيديو.. استقبال مبهر لممرض مصري بعد تعافيه من كورونا
Time منذ 4 دقائق Views 60
تفاصيل جديدة حول تقنية «أبل» لتتبع مصابي الفيروس التاجي
تفاصيل جديدة حول تقنية «أبل» لتتبع مصابي الفيروس التاجي
Time منذ 4 دقائق Views 1115
النفط يرتفع بعد اتفاق تاريخي لخفض الانتاج
النفط يرتفع بعد اتفاق تاريخي لخفض الانتاج
Time منذ 7 دقائق Views 1160
الكفاح القابضة توفر وظائف هندسية وإدارية
الكفاح القابضة توفر وظائف هندسية وإدارية
Time منذ 21 دقيقة Views 1274
«المسند»‏: سحب «السمحاق» رقيقة وليس لها ظلًا
«المسند»‏: سحب «السمحاق» رقيقة وليس لها ظلًا
Time منذ 23 دقيقة Views 1299
بالفيديو.. مشاجرة جماعية تحول سكن عمال لحلبة مصارعة
بالفيديو.. مشاجرة جماعية تحول سكن عمال لحلبة مصارعة
Time منذ 32 دقيقة Views 502
أسعار الذهب تتراجع بفعل جني الأرباح
أسعار الذهب تتراجع بفعل جني الأرباح
Time منذ 35 دقيقة Views 1332
التدريب التقني يدعم أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة بأجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة لوحية
التدريب التقني يدعم أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة بأجهزة كمبيوتر محمول وأجهزة لوحية
Time منذ 35 دقيقة Views 1288
«هدف»: مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور العاملين بدوام كامل أو عن بُعد
«هدف»: مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور العاملين بدوام كامل أو عن بُعد
Time منذ 37 دقيقة Views 1370
المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثالثة من الشعير هذا العام
المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الثالثة من الشعير هذا العام
Time منذ 48 دقيقة Views 1323