انتحار 42 معلم بتركيا.. والسبب " البطالة "

أنقرة (صدى):

صرح يلدريم كايا، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن نحو 500 ألف معلم في انتظار توظيفهم، من قبل الحكومة، الأمر الذي أصاب العديد منهم بالاكتئاب الحاد؛ بسبب البطالة، فيما وصل حال العديد منهم أيضًا؛ للتفكير في الانتحار؛ نتيجة لذلك.

وأوضح " كايا " أنه منذ عام 2017، بلغ عدد المعلمين، الذين أقدموا على الانتحار؛ لعدم تعيينهم نحو 42 مدرسًا، مبينًا أن الرقم اقترب من مقاربة حاجز الخمسين.

وعن وقائع انتحار المدرسين، الذين لم يتم تعيينهم، ذكر " كايا " بعض الحالات:

- مروة تشافدار: وهي معلمة علوم إجتماعية، أقدمت على الانتحار؛ بعدما أٌصيبت بالاكتئاب لفترة بسب البطالة.

- عالم كوتش: يبلغ من العمر 32 عام، وهو معلم تربية رياضية، أقدم على الانتحار؛ بسب عدم تعيينه.

- أسرا تيمور: وهي مقيمة بمدينة " بورصة " ، وأطلقت النار على رأسها بسلاح غير مرخص، داخل منزلها.

يُذكر أن البرلمان كان قد رفض مقترحين، تقدم بهما حزب الشعب الجمهوري؛ للتحقيق في وضع المعلمين، الذين لم يتم تعيينهم ووقائع الانتحار.