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بالصور.. نهاية مأساوية لعارضة أزياء حاولت تغيير لون عينيها

Time منذ سنتين
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بالصور.. نهاية مأساوية لعارضة أزياء حاولت تغيير لون عينيها

بوينس آيرس (صدى):
تعرضت عارضة الأزياء الأرجنتينية " نادين برونا ، 32 عاماً " لواقعة مأساوية ، عندما خضعت لعملية جراحية لتغيير لون عينيها من اللون البني إلى الرمادي .

وعقب إجراءها العملية في كولومبيا بتكلفة 3000 دولار ، بدأت تعاني من مشاكل خطيرة في عينيها ، حيث فقدت نادين بصرها بنسبة 80% من عينها اليمنى و 50% من عينها اليسرى .

وبعد الكثير من الآلام، أجبرت برونا على تلقي العلاج في معهد باكوم بالما للعيون في مدينة ميامي، وخضعت لأكثر من عملية لإعادة بصرها وتلقت علاج الزرقة ومن المرجح أنها لن تتخلص من آثار هذه العملية نهائياً خلال الفترة المقبلة.

عملية
عارضة ازياء
فقد بصر
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حتما وقطعا لا يمكنني إكمال المشروع لإظهاره بدون دعم مؤسسي وقد حصل ذلك لثماني سنوات وتوقف المشاريع من هذا العيار الثقيل مرهقة ومكبدة أرى ان الصاروخ الذي يحمل المركبة الفضائية المأهولة قد ينفجر قبل وصوله بالرواد إذا لم يكن صحيحا مناسبا مقترنا بجهود صانعي المركبة أرى أن الوقت حان لنسمع الجواب خلال ساعات والا سيتوقف العاقل عن المضي قدما في طريق التهلكة التي تستنفد الطاقات وخاصة اليسيرة لتجعل من تحمل المحرك ومواصلة إدارته بهذا السرف الجهدي والعصبي والعضلي بداية لنهاية غير سارة في انتظار الإجابة إعادة تمثيل تصنيف عناصر الكيمياء وتصميمه الجديد في أكمل صورة ما شاء الله لها أن تكون يستاهل و قوفكم ولمنع التدهور في البحث ولنتجاهل الماضي ونطمس على الأسى ونتناسى الإنصاف ونفتح نافذة على المجد .. .. .. ..
البرفسور احمد
اميره عباس عبس عبسي بسطويسي الاسكندراني...
البرفسور احمد
قدمت نصائح لا تقدر بثمن..ولم افرض رأيي فيها بل تحديت اهل الاختصاص لاثبات صحتها ثم التقيد بها.... بالمختصر... سأتوقف عن اي نصح وتوجيه..لاكن تذكرو هناك اخطاء قاتله لا تزال موجوده وستزيد العدوى ..حتى الحجر سيضر ولن ينفع..يجب ان نكون مبدعين لا إمعات نقلد ما يفعله الآخرون...
abdul
شبئ جميل، تحت الشمس والهواء الطلق . بس السلامة الهيكلية للاسطح والسلالم مهم جدا. ولازم يحمل شهادة سلامة من ادارة حكومية معنية بذالك
د محمد ماجد بخش
ننتظر الكثير من التغيير بعد ظهور الجدول الياباني النووي للعناصر قطم وضم الفترات السابقة في فترات ممثلة جديدة يمثل لطم للمناوئين أنصار الجدول الدوري الحديث السابق

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