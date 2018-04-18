سامي الجابر لجماهير الهلال: " دعمكم و نقدكم دائما محل اهتمام "

ووجه الجابر التهنئة إلى أعضاء مجلس الإدارة بعد اعتماد رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ ترشيحهم.
وقال الجابر : " بدأ العمل و أتمنى من الجمهور الهلالي أن يكون عوناً لنا في المرحلة المهمة للرياضة السعودية لجعل جميع الأندية جاهزة لمرحلة ينتظرها الجميع وهي مرحلة التخصيص ".
وأضاف : " فيما يتعلق بسداد المستحقات العاجلة على النادي كل الشكر لمعالي رئيس الهيئة لتفاعله السريع وغير المستغرب مع الهلال وجميع الأندية " ، مضيفا : " الآراء الجماهيرية تحترم حول قدرة الهلال و رجاله على السداد لحماية الهلال من الحرمان من التسجيل ".
وتابع : " كان و سيظل رجال الهلال و أعضاء شرفه وجماهيره هم خير سند وعون لبقاء هذا الكيان زعيماً و سيظل كذلك بدعمهم و وقوفهم و المدرج الفخم صف واحداً ".
واستكمل: " أمامنا ٤٨ ساعة قبل قرار حرمان الهلال من التسجيل فالشكر لمعالي المستشار لتفاعله السريع بإنهاء هذه المشكلة بزمن قياسي كعادته مع جميع الأندية السعودية ".