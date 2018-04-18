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الأعداد السابقة للصحيفة

سامي الجابر لجماهير الهلال: " دعمكم و نقدكم دائما محل اهتمام "

Time منذ سنة
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سامي الجابر لجماهير الهلال: " دعمكم و نقدكم دائما محل اهتمام "

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس نادي الهلال سامي الجابر أن دعم ونقد وآراء جماهير الهلال دائما محل اهتمام وتقدير، واعدًا بأن النادي سيظل عند مستوى تطلعات القيادة الرياضية والجماهير الهلالية.

ووجه الجابر التهنئة إلى أعضاء مجلس الإدارة بعد اعتماد رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ ترشيحهم.

وقال الجابر : " بدأ العمل و أتمنى من الجمهور الهلالي أن يكون عوناً لنا في المرحلة المهمة للرياضة السعودية لجعل جميع الأندية جاهزة لمرحلة ينتظرها الجميع وهي مرحلة التخصيص ".

وأضاف : " فيما يتعلق بسداد المستحقات العاجلة على النادي كل الشكر لمعالي رئيس الهيئة لتفاعله السريع وغير المستغرب مع الهلال وجميع الأندية " ، مضيفا : " الآراء الجماهيرية تحترم حول قدرة الهلال و رجاله على السداد لحماية الهلال من الحرمان من التسجيل ".

وتابع : " كان و سيظل رجال الهلال و أعضاء شرفه وجماهيره هم خير سند وعون لبقاء هذا الكيان زعيماً و سيظل كذلك بدعمهم و وقوفهم و المدرج الفخم صف واحداً ".

واستكمل: " أمامنا ٤٨ ساعة قبل قرار حرمان الهلال من التسجيل فالشكر لمعالي المستشار لتفاعله السريع بإنهاء هذه المشكلة بزمن قياسي كعادته مع جميع الأندية السعودية ".

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الحمدلله على سلامته بس ماله داعي يسوي فيها واعظ وهو ما يتعظ من اللي قبله. هذا يسمونه تبجح ويحسب انه بطل الحين. الموضوع ماهو شيء بسيط ومر بحياته وجالس يحكيه للناس. الموضوع هذا فيه استهتار واستخفاف وجاي يسوي واعظ حضرته. قمة التبجح هذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عابر سبيل
الله يشافيها معتله نفسيا ادعوا لها بالشفاء
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اكيد بيذبح ... عليه بالعافيه لان كثرت الحمام على البيوت مؤذي جدا .. ومن يطالب بالقبض عليه حرام عليكم الرجال ما يصيد في المحميه البريه علاما بانه فات موسم صيد الضبان السنه هاذي .. الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم لاتبلانا ولا تبلابنا

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