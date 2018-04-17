نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

التحاق 4 من محترفي " لاليجا " بمعسكر الأخضر في إسبانيا

Time منذ سنتين
Views 3605
Comment 4
التحاق 4 من محترفي " لاليجا " بمعسكر الأخضر في إسبانيا

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن نية المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، استدعاء أربعة لاعبين محترفين في الدوري الإسباني " لاليجا " وهم: سالم الدوسري، ويحيى الشهري، وفهد المولد، وعبدالله الحمدان، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يبدأ من يوم 25 أبريل وحتى 15 مايو القادم.

وأكدت المصادر أن المشرف على ملف لاعبين المملكة المحترفين في الدوري الإسباني لكرة القدم، عادل البطي، موجود حاليًا في إسبانيا لاستكمال بعض المتطلبات التي بدأ فيها بعد الزيارة الأولى عن الأوضاع الفنية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وأشارت المصادر إلى أن البطي سيحاول التوصل إلى اتفاق مع إدارات أندية اللاعبين الأربعة للاستفادة من خدماتهم في معسكر الأخضر؛ حيث أن المنتخب الوطني سيلتقي وديًا مع منتخبي الجزائر واليونان.

 

إسبانيا
معسكر الأخضر
محترفين
لاليجا
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يعين ... .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
زائر
اعوذ بالله من الخبث والخبائث
ابو محمد 😎
لانك خمام .. ولست رجل همام ..
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله المستعان

أخر الأخبار

شفاء التقي تحافظ على رشاقتها
شفاء التقي تحافظ على رشاقتها
Time منذ 14 دقيقة Views 654
بالفيديو.. إغلاق 18 مسجدا خلال ليلتين بسبب كورونا
بالفيديو.. إغلاق 18 مسجدا خلال ليلتين بسبب كورونا
Time منذ 17 دقيقة Views 1608
شاهد.. حفل زفاف في السبعينيات الميلادية
شاهد.. حفل زفاف في السبعينيات الميلادية
Time منذ 22 دقيقة Views 1577
بالفيديو.. «الخارجية» تعلن تنظيم رحلات لإعادة 19 ألف مواطن خلال الشهر الجاري
بالفيديو.. «الخارجية» تعلن تنظيم رحلات لإعادة 19 ألف مواطن خلال الشهر الجاري
Time منذ 31 دقيقة Views 1413
«الغذاء والدواء»: 9 مصانع محلية لإنتاج الكمامات
«الغذاء والدواء»: 9 مصانع محلية لإنتاج الكمامات
Time منذ 31 دقيقة Views 1353
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء
Time منذ 35 دقيقة Views 2388
مدني عسير يُنبه المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية
مدني عسير يُنبه المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية
Time منذ 39 دقيقة Views 1314
الأهلي لن يفرط في لاعبيه المسيليم والمؤشر
الأهلي لن يفرط في لاعبيه المسيليم والمؤشر
Time منذ 50 دقيقة Views 1428
بالفيديو.. محمد الدويش يوضح تأثير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على العقارات
بالفيديو.. محمد الدويش يوضح تأثير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على العقارات
Time منذ 58 دقيقة Views 2261
سترلينغ يؤكد حاجة كرة القدم لمدربين من أصحاب البشرة السمراء
سترلينغ يؤكد حاجة كرة القدم لمدربين من أصحاب البشرة السمراء
Time منذ 59 دقيقة Views 1426