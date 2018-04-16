لاعب الشباب يدافع عن " الجابر " : لا يهاجم النجوم

نواف السالم (صدى):

دافع لاعب الشباب حسن معاذ، عن سامي الجابر رئيس نادي الهلال، فيما يخص اتهامه بأنه يحارب النجوم.

وأوضح " معاذ " إن ما يتم نشره من شائعات حول محاربة " الجابر " للنجوم ليس صحيح بنسبة 200%، مضيفًا :" لم يمرّ علي هذا الشيء، وأعرف سامي الجابر جيدًا كزميل في الملعب ثم كمدرب وشخص ".

وتابع : " عندما استبعد عطيف وكريري، كان قرارًا فنيًا من حقه كمدرب اتخاذه، أما وليد عبد الله فكان قد انتهى عقده ولم يتفق مع الإدارة ربما على تفاصيل التجديد ".

وأضاف أن هناك بعض اللاعبين لم يكونوا على قدر الطموح، و " الجابر " اجتهد ولكن لم يحالفه الحظ.

يجدر الإشارة إلى أن الجابر يواجه الاتهام بأنه دائمًا يدخل في صراعات مع النجوم، منذ أن عمل مديرًا للكرة في الهلال فور اعتزاله، ولاحقته هذه الاتهامات طوال مسيرته بعد ذلك ، لا سيما عندما قام بتدريب الشباب وأبعد أحمد عطيف وسعود كريري وعبد الله الأسطا.