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الأعداد السابقة للصحيفة

لاعب الشباب يدافع عن " الجابر " : لا يهاجم النجوم

Time منذ سنتين
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Comment 1
لاعب الشباب يدافع عن " الجابر " : لا يهاجم النجوم

نواف السالم (صدى):
دافع لاعب الشباب حسن معاذ، عن سامي الجابر رئيس نادي الهلال، فيما يخص اتهامه بأنه يحارب النجوم.

وأوضح " معاذ " إن ما يتم نشره من شائعات حول محاربة " الجابر " للنجوم ليس صحيح بنسبة 200%، مضيفًا :" لم يمرّ علي هذا الشيء، وأعرف سامي الجابر جيدًا كزميل في الملعب ثم كمدرب وشخص ".

وتابع : " عندما استبعد عطيف وكريري، كان قرارًا فنيًا من حقه كمدرب اتخاذه، أما وليد عبد الله فكان قد انتهى عقده ولم يتفق مع الإدارة ربما على تفاصيل التجديد ".

وأضاف أن هناك بعض اللاعبين لم يكونوا على قدر الطموح، و " الجابر " اجتهد ولكن لم يحالفه الحظ.

يجدر الإشارة إلى أن الجابر يواجه الاتهام بأنه دائمًا يدخل في صراعات مع النجوم، منذ أن عمل مديرًا للكرة في الهلال فور اعتزاله، ولاحقته هذه الاتهامات طوال مسيرته بعد ذلك ، لا سيما عندما قام بتدريب الشباب وأبعد أحمد عطيف وسعود كريري وعبد الله الأسطا.

 

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الحمدلله على سلامته بس ماله داعي يسوي فيها واعظ وهو ما يتعظ من اللي قبله. هذا يسمونه تبجح ويحسب انه بطل الحين. الموضوع ماهو شيء بسيط ومر بحياته وجالس يحكيه للناس. الموضوع هذا فيه استهتار واستخفاف وجاي يسوي واعظ حضرته. قمة التبجح هذا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
عابر سبيل
الله يشافيها معتله نفسيا ادعوا لها بالشفاء
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
اكيد بيذبح ... عليه بالعافيه لان كثرت الحمام على البيوت مؤذي جدا .. ومن يطالب بالقبض عليه حرام عليكم الرجال ما يصيد في المحميه البريه علاما بانه فات موسم صيد الضبان السنه هاذي .. الله يعين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم لاتبلانا ولا تبلابنا

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