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الأعداد السابقة للصحيفة

سيدة تستبدل سيارتها بقطع من الحلويات

Time منذ سنة
Views 1845
Comment 3
سيدة تستبدل سيارتها بقطع من الحلويات

أماني الغامدي (صدى):
في أغرب عملية مقايضة، قررت امرأة تعشق الحلوى استبدالها بسيارتها الهوندا، ما أثار ضجة واسعة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وعرضت كاتي سامويلز البالغة من العمر 23 عاما سيارتها للمقايضة مقابل الحصول على رقائق حلوى سيتم إيقاف إنتاجها قريبا، وهي حلوى شعبية في الولايات المتحدة عرفت منذ عام 1847.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنهم سيضطرون لإغلاق الشركة بحلول شهر مايو إذا لم يتم العثور على أي مشتر.

وأدت هذه الأخبار إلى إصابة عشاق الحلوى بحالة ذعر، وبدأوا تخزينها ما أدى إلى ارتفاع المبيعات أكثر من 50%.

وقالت سامويلز في تصريحات إعلامية، إنها حاولت إبرام صفقة مع إحدى المواقع بمقايضة سيارتها هوندا أكورد لعام 2003 مقابل شراء الحلوى لأنها لا تملك المال في الوقت الحالي.

وتمكنت سامويلز في النهاية من شراء 48 عبوة من الحلوى الشعبية.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويجعله من أهل الفردوس الأعلى
البرفسور حنس
المقابر بمصر منكر ..كلها مباني واضرحه حرمها المصطفى
بلبل البحر
جزاك الله خيرا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله يستر على عباده
السهم
اللهم لك الحمد لله على النعمة والأمن والامان

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