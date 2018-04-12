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كشف ملابسات جريمة مقتل وافد بـ " الساطور والسكين " في جازان

Time منذ سنتين
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كشف ملابسات جريمة مقتل وافد بـ " الساطور والسكين " في جازان

تركي السالم (صدى):
نجحت شرطة منطقة جازان، في كشف ملابسات جريمة قتل وافد من جنسية عربية على يد أحد أبناء جلدته داخل حوش بإحدى القرى التابعة لمركز وادي جازان.

وأوضح أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه ورد بلاغ لمركز شرطة وادي جازان، مساء أمس، مفاده مقتل وافد من جنسية عربية على يد أحد أبناء جلدته داخل حوش بإحدى القرى التابعة لمركز وادي جازان.

وأضاف الحكمي ، أنه " فور تلقي البلاغ تم انتقال المختصين للموقع ووُجد الشخص مضرجاً بدمائه وقد فارق الحياة؛ إثر تعرضه لثلاث طعنات بالرقبة والصدر بآلة حادة (ساطور وسكين) وُجدت في مسرح الجريمة " .

وأضاف: " الجاني أحد أبناء جلدة القتيل ويبلغ من العمر 40 عاماً وقد بادر بتسليم نفسه عند مشاهدته لرجال الأمن، فتم التحفظ عليه ولم يفصح عن أسباب ارتكابه للجريمة " ، مشيراً إلى نقل الجثمان للمستشفى وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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