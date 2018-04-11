نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وافد يقتل آخر بساطورًا ويحاول فصل رأسه

Time منذ سنتين
Views 7242
Comment 4
وافد يقتل آخر بساطورًا ويحاول فصل رأسه

تركي السالم (صدى):
أقبل وافدٌ من جنسية عربية على قتل آخرَ من جنسيته، في جريمة قتل بشعة شهدتها بلدة البديع بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر إعلامية : ولا تزال ملابسات الجريمة غامضة، فيما تحاول الجهات الأمنية التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، كشف ملابساتها، لا سيما عقب إلقاء القبض على القاتل.

وأكدت المصادر أن الجاني والمجني عليه لم تظهر عليهما أي بوادر خلاف قبل وقوع جريمة القتل، وأنهما قضيا لحظاتهما الأخيرة معًا برفقة آخرين من جنسيتهما.

وتابعت :وأنهم تناولوا وجبة عشاء قبل افتراقهم جميعًا إلى حال سبيلهم، وبعد وقت قصير سمع أحد العمال صيحات أطلقها شخص من داخل حوش مهجور، الذي يقع الحوش شرق البديع.

وعلى إثر الصرخة أسرع لمعرفة ما يحدث ليُفاجأ بأن أحد أقاربه العمال ملقى على الأرض ومضرج بدمائه وقد فارق الحياة، حيث تلقى القتيل ضربة بسلاح أبيض ساطور في الرقبة، كادت تفصل رأسه عن جسده.

وافد
رأس
جنسية عربية
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

أخر الأخبار

صنعاء خارج السيطرة بعد تفشي كورونا وسط تكتم الحوثيين
صنعاء خارج السيطرة بعد تفشي كورونا وسط تكتم الحوثيين
Time منذ 4 دقائق Views 1188
شاهد الأهالي يحرقون نعش امرأة توفت بكورونا
شاهد الأهالي يحرقون نعش امرأة توفت بكورونا
Time منذ 9 دقائق Views 187
بالفيديو.. ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات وحجز نحو 2 مليون كمامة
بالفيديو.. ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات وحجز نحو 2 مليون كمامة
Time منذ 11 دقيقة Views 1305
بروسيا دورتموند يسحق بادربورن بسداسية
بروسيا دورتموند يسحق بادربورن بسداسية
Time منذ 14 دقيقة Views 1232
حماد السهلي: "إذا ما استطاع ولي الأمر يجيب مدرسين بالبيت يكون تحصيل الولد ضعيف"
حماد السهلي: "إذا ما استطاع ولي الأمر يجيب مدرسين بالبيت يكون تحصيل الولد ضعيف"
Time منذ 19 دقيقة Views 1279
كارول سماحة تنفعل على معجبة بعد نقاش حاد 
كارول سماحة تنفعل على معجبة بعد نقاش حاد 
Time منذ 21 دقيقة Views 1147
 خدمات المرور الإلكترونية المقدمة عبر «أبشر»
 خدمات المرور الإلكترونية المقدمة عبر «أبشر»
Time منذ 22 دقيقة Views 1379
صورة قديمة للملك فهد يؤدي صلاة الجمعة في الأزهر رفقة حسني مبارك
صورة قديمة للملك فهد يؤدي صلاة الجمعة في الأزهر رفقة حسني مبارك
Time منذ 46 دقيقة Views 1810
الهلال يُدشن برنامج "أنا هلالي" لدعم النادي ماديًا
الهلال يُدشن برنامج "أنا هلالي" لدعم النادي ماديًا
Time منذ 55 دقيقة Views 1570
شاهد.. مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية
شاهد.. مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية
Time منذ 57 دقيقة Views 1562