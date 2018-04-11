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بالصور.. الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد الشهيد الحكمي

Time منذ سنة
Views 4001
بالصور.. الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لوالد الشهيد الحكمي

تركي السالم (صدى):
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد العريف كمال بن يعقوب الحكمي - رحمه الله - ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه.

وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل الشهيد بقرية الخشابية بمحافظة أبو عريش ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاها الله - بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

حضر العزاء، محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني ورئيس مركز وادي جازان عبدالله الظافري ، وعدد من المسؤولين.

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أحدث التعليقات

المليليح
ياخي الطواقي مايصدقوا اي خبر وعندهم آمال وطموح ومن فرحتهم حطوها في العنوانين الرئيسيه وبعدين المعلقين اللي فوق يتكلموا عن النصر وهوه داعسهم ثلاث سنوات متتالية بس ماحد يلومهم ويلوم الصحيفه القهر يسوي اكثر من كذا ويكفي النصر حققها كأول فريق سعودي يحقق دوري محمد بن سلمان ... والإعلام الهلالي كله مجيش لتمجيد الطواقي وتغطية فضائحه واستصغار اسيادهم النصراوية وصاروا مكشوفين عند العالم
أبو الخير
انت معتوه
عبد الله
طيب وحنا وش نستفيد من هذا الخبر انت مريض يامن نشر و حرر هذا الخبر ياخي جيب شيء مفيد ماهو نفس هذا الكلام القبيح عيب نياكه في نياكه
غييييوووورررر
اللهم اصلح احوال المسلمين
أبو محمد
لا تتسارعوا في الحكم حتى تباااان الحقيقة ؟؟؟ نستمع للطرف الأخر وستجدوا الردوود تنقلب على الفتاة .؟؟

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