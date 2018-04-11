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الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بختام أنشطة الطالبات

Time منذ سنتين
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جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بختام أنشطة الطالبات

بدور الغامدي (صدى):
شهدت جامعة الملك عبدالعزيز بفرع السليمانية مساء أمس الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٧/٢٤هـ احتفالاً بختام أنشطة الطالبات على مدار العام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات.

مثلت رعاية سعادة وكيلة الجامعة لشطر الطالبات أ.د هناء بنت عبدالله النعيم دليلاً ملموساً لأهمية هذا الاحتفال، حيث تم فيه تكريم كل من ساهم في أنشطة الجامعة سواء على المستوى المحلي أم الخارجي، ومن ضمن الذين اشتمل عليهم التكريم نجمة الجامعة و أمينات اللجان الأربعة ( اللجنة الاجتماعية، الثقافية، الدينية والرياضية ) وقائدات الفرق، والطالبات المتميزات في الأنشطة الطلابية، واللجان الاستشارية الطلابية، بالإضافة إلى وثيقة أنفعهم بعلمه وأيضاً كان هناك عدداً من الذين تم تكريمهم في هذا الحفل.

اختتم الحفل بمسيرة تجمع نجمات كليات جامعة الملك عبدالعزيز ليتم بعدها إعلان اسم الطالبة التي حصلت على لقب نجمة الجامعة لهذا العام ، حيث التي حُظيت بهذا اللقب هي الطالبة رغد النهاري نجمة كلية الحقوق.

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أحدث التعليقات

نبيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
فايد
ياربعنا ياللي تبون المرابيع من حاجر الوادي اليا سيل مران اطوو عزاكم يوم جات المشاريع ماعاد فيها لأهل الذود مقطان تجمعت فيها الهنود المصاليع مع غيرهم حتى عيال المريكان
ابو محمد
مجرمون مهما كانت اعذارهم ..
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
خير ان شاء الله ...

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