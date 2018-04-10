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مفاجأة.. طهران تحمي عائلة " الأسد " بعد تهديد أمريكا

Time منذ سنة
Views 6450
مفاجأة.. طهران تحمي عائلة " الأسد " بعد تهديد أمريكا

طهران (صدى):
ذكرت مصادر من داخل الحرس الثوري الإيراني، أن النظام الإيراني قرَّر نقل عائلة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران؛ على خلفية تهديد الولايات المتدة بشن هجوم عسكري على سوريا.

وأوضحت المصادر، أن هناك ما وصفته بالذعر والخوف في صفوف قيادات الحرس الثوري وعائلاتهم المتواجدين في سوريا، مؤكدة أنه قام بالفعل بنقل عائلات القادة في سوريا إلى إيران، أمس الإثنين.

وأشارت إلى أن من بيت العائلات المقرر نقلها إلى طهران، ستكون عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، موضحة أنها ستصل نهاية هذا الأسبوع.

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد هدَّد النظام السوري بشن عمليات عسكرية على سوريا، رداً على الهجوم الكيميائي الذي شنه على مدينة دوما ليل السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 200 مدني من بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
كلها أمور عاديه تحدث بأي بيت فيه ساحر أو مسحور... المهم البسه عاديه ولاكنها مسكونه بشيطان خادم للساحره..لأن الجني اذا تشكل فإنك اذا لمست تلقاه فراغ وكنه دخان
Sh
انا مع ان تترك البنوك مشكورة فرصة لخيار العميل التاجيل او التبرع بقيمة القسط مساهمة لوزارة الصحة والدعم الصحي وتكون مرتبطة بابشر بحيث يظهر للرقابة كم المبالغ التي تبرع بها العملاء واقرو بذلك مساهمة منى مع بلدنا في ظل هذه الظروف أخبرنا وخير بلادنا واحد .. الوضع صعب و ياليت تكون مبادرة البنوك بجعل العميل صاحب قرار في المبادرة اما التأجيل أو استحقاق الدين بشرط المساهمه به لهذا الشهر لوزارة الصحة ودعمهم في مبادرة وطنية تحقق للجميع التألف ويكون ذلك عن طريق ابشر أو تحت مظلة الإمارة.. وهنا يبرز دور البنوك في رحمة العميل بالتأجيل ودور البنوك مع خدمة المجتمع بالتبرع والمساهمة للصحة بالمبلغ المقطوع لهذا الشهر لمن رغب المساهمة .. وفق الله الجميع وحفظ الله بلادنا من كل شر
البرفسور حنس
يالربع ارجعو لرابط الخبر واقرأو آخر تعليق لمحماس... كتب قبل شهر مايلي.. المهم مهم جداً سرعة اكتشاف شخصياتهم حتى لو لم يقبض عليهم لأن هناك احتمال انهم مخططين للهرب خارج البلد فور العمليه بالتنسيق مع شركاء لتهريب المبلغ لاحقاً... وهذا ما حدث...؟ محماس طلع ما هو بسيط
abdul
والسيارتين بيوصّلوك وجهتك في نفس الزمن حيث ان السرعة المسموح لهما لا تختلف سواء في داخل المدن او في الطرق السريعة....هههه
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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