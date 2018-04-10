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الـ " إف بي آي " تداهم مكتب محامي " ترامب " بنيويورك

Time منذ سنتين
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الـ " إف بي آي " تداهم مكتب محامي " ترامب " بنيويورك

نيويورك (صدى):
قام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " إف بي آي " ، أمس الاثنين، بمداهمة مكتب مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك والذي دفع 130 ألف دولار، لممثلة أفلام إباحية، تدعي أنها أقامت علاقة جنسية مع " ترامب " .

وبالتطرق للتفاصيل، قال ستيفان راين، محامي " كوهين " ، أن عناصر " الإف بي آي " ، صادروا وثائق الاتصالات، بين " كوهين " ووكلاء له، بعضها كان بطلب من المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق بوجود روابط بين روسيا وحملة " ترامب " الرئاسية.

وعلى صعيد آخر، لم يرد البيض الأبيض بشكل فوري، على طلب للتعليق، والأسبوع الماضي كسر " ترامب " ، صمته فيما يتعلق بالدفعة المالية، لـ " ستورمي دانيالز " واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، حين نفى أن يكون قد دفع لها المال، لقاء سكوتها من خلال محاميه، وأصر أنه لا يعرف لماذا قام " كوهين " بدفع المبلغ.

فيما ندد دونالد ترامب، بمداهمة " إف بي آي " ، مكتب محاميه الشخصي، مايكل كوهين في نيويورك، واصفًا ما جرى بأنه " عار " وبأنه مستوى جديد تماما من الظلم.

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أحدث التعليقات

مرعي
ياحظكم يا اهل الباحه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
ثابت
الحمد لله ان شاء الله تنزل أسعار السيارات وجميع السلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فيفا من المناطق الي تمنيت أسكن وأستقر فيها جمييييييييلة جدآ 😍😍😍

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