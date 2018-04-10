نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" أمن الطرق " يوقف وافدا نقل لحوما مخالفة للاشتراطات الصحية بسيارته في الشرقية

Time منذ سنتين
Views 2902
" أمن الطرق " يوقف وافدا نقل لحوما مخالفة للاشتراطات الصحية بسيارته في الشرقية

نايف السالم (صدى):
قامت إحدى الدوريات التابعة لمركز الزرقاني، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، بإيقاف مركبة من نوع " هايلكس " بقيادة أحد الوافدين، أثناء نقله كميات من اللحوم والدجاج المثلّجة داخل الحوض الخارجي للسيارة.

حيث قام الوافد بنقل هذه اللحوم بشكل مخالف للاشتراطات الصحية، مما قد يعرضها للتلف، والإضرار بصحة المستهلكين، وعليه، تم تسليم الحالة لبلدية الخفجي، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.

جاء ذلك في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق، لضمان تطبيق اشتراطات السلامة العامة على ما يُنقل من الأغذية، خاصةً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، في الأونة الحالية.

الشرقية
سيارة
وافد
أمن الطرق
اشتراطات صحية
محلي
لحوم مخالفة
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

أخر الأخبار

صنعاء خارج السيطرة بعد تفشي كورونا وسط تكتم الحوثيين
صنعاء خارج السيطرة بعد تفشي كورونا وسط تكتم الحوثيين
Time منذ 4 دقائق Views 1177
شاهد الأهالي يحرقون نعش امرأة توفت بكورونا
شاهد الأهالي يحرقون نعش امرأة توفت بكورونا
Time منذ 9 دقائق Views 187
بالفيديو.. ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات وحجز نحو 2 مليون كمامة
بالفيديو.. ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات وحجز نحو 2 مليون كمامة
Time منذ 11 دقيقة Views 1305
بروسيا دورتموند يسحق بادربورن بسداسية
بروسيا دورتموند يسحق بادربورن بسداسية
Time منذ 13 دقيقة Views 1232
حماد السهلي: "إذا ما استطاع ولي الأمر يجيب مدرسين بالبيت يكون تحصيل الولد ضعيف"
حماد السهلي: "إذا ما استطاع ولي الأمر يجيب مدرسين بالبيت يكون تحصيل الولد ضعيف"
Time منذ 19 دقيقة Views 1279
كارول سماحة تنفعل على معجبة بعد نقاش حاد 
كارول سماحة تنفعل على معجبة بعد نقاش حاد 
Time منذ 21 دقيقة Views 1147
 خدمات المرور الإلكترونية المقدمة عبر «أبشر»
 خدمات المرور الإلكترونية المقدمة عبر «أبشر»
Time منذ 22 دقيقة Views 1379
صورة قديمة للملك فهد يؤدي صلاة الجمعة في الأزهر رفقة حسني مبارك
صورة قديمة للملك فهد يؤدي صلاة الجمعة في الأزهر رفقة حسني مبارك
Time منذ 46 دقيقة Views 1810
الهلال يُدشن برنامج "أنا هلالي" لدعم النادي ماديًا
الهلال يُدشن برنامج "أنا هلالي" لدعم النادي ماديًا
Time منذ 55 دقيقة Views 1570
شاهد.. مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية
شاهد.. مطار أبها يبتهج بأول رحلة مجدولة بعد عودة الرحلات الداخلية
Time منذ 56 دقيقة Views 1562