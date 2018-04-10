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الأعداد السابقة للصحيفة

" كوستا كوفي " تثير غضب عملاءها بإعلان غريب

Time منذ سنة
Views 3460
Comment 2
" كوستا كوفي " تثير غضب عملاءها بإعلان غريب

متابعات (صدى):
أثارت شركة " كوستا كوفي " غضب العديد من عملاءها عقب إطلاقها إعلانا جديدا لوجبة الغذاء .

رغم أن الشركة أعلنت أن سعر الوجبة يصل إلى 4.95 جنيها إسترلينيا، وانتشرت الإعلانات في المتاجر وعلى الإنترنت ، إلا أن السعر ليس ما جذب انتباه العملاء .

فقبل أن يشعر العملاء بالإثارة بشأن الوجبة المكونة من التوست والمشروب الساخن والوجبة الخفيفة، لاحظ البعض أن كيس رقائق البطاطس تم فتحه بالمقلوب، وهو ما اعتبروه غير مقبول.

ووصف أحد العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشركة بأنها متوحشة لفتح الكيس من الأسفل، وهو ما أعطاه شعورا بعدم الارتياح طوال اليوم.

بينما كتب آخر أنه تم فتح الكيس بهذه الطريقة حتى يتمكن العملاء من رؤية العلامة التجارية لرقائق البطاطس، واقترح آخر أن فتح الكيس بهذه الطريقة كان صائبا لأن النكهة تتجمع في القاع.

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أحدث التعليقات

ع ل
اللهم ارنا فيه عجليب قدرتك وجعله عبره لمن خلفه وكل انسان ظلل عباده قبل فترة كان يتكبر وايدعوالي الحفلات والنحلل ويقول الي ماهو عاجبه يجلس في بيته اللهم ارنيه علي السرير الابيض الايصتطيع الحركة
الغابه
ألأهم البنوك لأ تسرقنا ولا تلطشنا ولأ محتاجين لتأجيل أقساطهم بركة ربك موجودة بالموجود وكل مايسرة الله مبارك الله لنافيه إن مع العسر يسرا ..
الرمح
هذه حركة مقرفة
ابوبدر
عليكم من الله انتي واياه ما تستحقون من الله.
غييييوووورررر
من الدور 25 وفقط كسور سبحان الله سبحان من بيده ملكوت كل شي

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