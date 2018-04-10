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بالصور.. صاحب " كسارة " يتحدى الجهات المعنية بجدة.. والأهالي يناشدون

Time منذ سنتين
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بالصور.. صاحب " كسارة " يتحدى الجهات المعنية بجدة.. والأهالي يناشدون

نايف السالم (صدى):
شكا سكان حي بريمان الشعبي بمحافظة جدة، من رفض صاحب " كسارة " إزالتها رغم توجيه أمير مكة المكرمة بإزالة الكسارات من الحي، مناشدين الجهات المعنية التدخل العاجل لتخليصهم من معاناتهم.

وقال أحد الأهالي في مناشدة تلقتها " صدى " : " إن الكسارة قريبة من الحي يمكن 2 كيلو وصاحبها يدعي انها خلاطة والكسارات ال حوليها فوق 40 كسارة تم إزالتها بأمر من أمير منطقة مكة وهو لازال في الموقع لم يتم إزالتها ".

وأضاف: " أن صاحبها يدعي أنها خلاطة، هي كسارة لازال يمارس العمل الكسارة وصورناه وكل ما قولنا هذه كسارة شيلها ولا قفلها ولا تقيد بالأنظمة، وقال عندي تصريح لكن لم يظهره، قال تروحون تشتكون روحوا ".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة أزالت مؤخراً العديد من مجمعات الكسارات، المخالفة التي صدر بحقها قرار عقوبة بيئية بالإغلاق لعدم الالتزام بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المعمول بها في المملكة.

جدة
الجهات المعنية
كسارة
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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يكون في عون رجال الامن
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
القوه لله سبحانه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
السعدى : لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ { وَكُلٌّ } من الشمس والقمر، والليل والنهار، قدره [اللّه] تقديرا لا يتعداه، وكل له سلطان ووقت، إذا وجد عدم الآخر، ولهذا قال: { لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ } أي: في سلطانه الذي هو الليل، فلا يمكن أن توجد الشمس في الليل، { وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ } فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه، { وَكُلٌّ } من الشمس والقمر والنجوم { فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } أي: يترددون على الدوام، فكل هذا دليل ظاهر، وبرهان باهر، على عظمة الخالق، وعظمة أوصافه، خصوصا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع.
M-512
اللهم إني أسألك العفو والعافية وحسن الخاتمة اللهم آمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يخلق الله ما يشاء

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