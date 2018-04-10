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الأعداد السابقة للصحيفة

سفير المملكة بأمريكا يكشف دلالة هجوم " الأسد " بالكيميائي على دوما

Time منذ سنة
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سفير المملكة بأمريكا يكشف دلالة هجوم " الأسد " بالكيميائي على دوما

عادل الحربي (صدى):
أدان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الكيميائي من قبل النظام السوري على المدنيين في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.

وأكد سمو الأمير، أن المجتمع الدولي يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه استخدام الأسلحة المحرَّمة دوليًا والرد على بشار الأسد، في إشارة إلى القصف بغازي الأعصاب والكلوري السامّين والمحرمين دولياً.

وقال في تغريدة لها بموقع " تويتر " : " هذا الهجوم الوحشي على الأبرياء والمدنيين هو امتداد لجرائم نظام الأسد وداعمه الأساسي النظام الإيراني وأدواته في المنطقة حزب الله والمليشيات الطائفية التابعة له. يجب علينا أن نقف ضد عدوانهم في المنطقة في سوريا واليمن والدول الأخرى " .

وأضاف : " المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الكيماوي المروع الذي نفذه نظام الأسد في دوما. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسوؤليته تجاه استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً والرد عليه " .

يذكر أن النظام السوري كان قد قصف مدينة دوما بالغازات السامة، ليل السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل نحو 200 مدني بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.، وسط إدانة دولية ونفي من قبل النظام السوري.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا الاهبل يعتبر عدو للبلاد والعباد والمفروض يتم اطلاق النار عليه قبل ان ينشر المرض بين الناس
عدو الخونة
ايي ياعيب الشوووم باطل وينن اولاد لخالوووو اخوان واخوات الماما ولو كلياتهن وكل حبابين النظيم معاهن بيتسابئوا عليك اي موووو سعودييييية
ابو عمار
انت حره يا هند فيما تلبسين اذا كنت مقتنعه بما تفعلين فلا تردي على من ينتقدك وكما تعلمين ان ارضاء الناس غاية لا تدرك
برق امصحا
وقالوا الحالات في تناقص بسبب العزل المنزلي وحظر التجول....اليوم رقم مهوووول.....الله يشفي كل مريض ويرحمنا برحمته
برنس
ياحظهم استمتعوا

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