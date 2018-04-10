بالفيديو..الجبيلان يروي قصة إعجاب بلجيكية به أعلنت إسلامها بعد حديثه معها

وروى الجبيلان موقف أثناء تواجده في العاصمة البلجيكية بروكسل، زاعما أن سيدة بلجيكية لحقت بمترجمه الليبي وأخبرته عنه بأن : " هذا الرجل فيه جاذبية وشكله جذاب وجميل ".
وأوضح الجبيلان أنه دعاها لأحد المراكز الإسلامية وجلس معها وسألها عن سبب إعجابها به، قائلا: " جلست وكانت ترتدي زيا قصيرا "، مشيرا إلى أنه ما كان منه إلا أن نزع غترته وغطى به أرجلها العارية.
ولفت إلى أنه أوضح لها بأن من له رؤية أرجلها العارية هو فقط زوجها، وتابع قائلا: " ثلث ساعة يا طويل العمر وأنا اتحدث معها وأعلنت إسلامها ".
فيديو الداعية سليمان الجبيلان: لحقت بي فتاة بلجيكية وقالت لمرافقي هذا الرجل به جاذبيه و انا معجبه به ، فادخلناها إلى المركز وكانت ترتدي ملابس قصيرة فغطيتها بشماغي و خلال ثلث ساعه اعلنت اسلامها pic.twitter.com/DDfg8gjdqq
— القرين (@alQurainkwt) ٩ أبريل، ٢٠١٨