كريس هيوز ربما يعود لصديقته أوليفيا

نورة الشهري (صدى):

أكد كريس هيوز، نجم مسلسل " جزيرة الحب " أنه ربما يعود لصديقته السابقة أوليفيا أتوود بالرغم من شكواه من أشياء غير ممتعة في علاقتهما العاطفية.

وقال هيوز: "لابد من الاعتراف في النهاية بأننا مغرمان ببعضنا بعضا".