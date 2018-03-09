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كريس هيوز ربما يعود لصديقته أوليفيا

فن وثقافة
Time منذ سنة
Views 3251
كريس هيوز ربما يعود لصديقته أوليفيا

نورة الشهري (صدى):
أكد كريس هيوز، نجم مسلسل " جزيرة الحب " أنه ربما يعود لصديقته السابقة أوليفيا أتوود بالرغم من شكواه من أشياء غير ممتعة في علاقتهما العاطفية.

وقال هيوز: "لابد من الاعتراف في النهاية بأننا مغرمان ببعضنا بعضا".

 

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كيف تخطفين وليه؟! الله المستعان
ابو محمد
رحم الله ملوك المملكه الحي منهم والميت .. آمين .. .. الزيود شرهم مسنطير منذ زمن ، ولا بد من سحقهم وخلطهم مع ناعم التراب ..
السامـــــــر
لعنة الله عليهم ابو شكيم الشرهه على اللي يضربون بواري ما احد يفزع له اخ يالقهر
ساري الليل
الله يرحم المؤسس ويسكنه الجنه
ابو محمد
الله يردها لك سالمه ... آمين ..