تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الموقع تحت الصيانة والتطوير. نعتذر عن الأخطاء التي قد تواجه زوارنا الكرام في هذه الفترة الانتقالية.
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
الرئيسية
الأخبار
فن وثقافة
كريس هيوز ربما يعود لصديقته أوليفيا
فن وثقافة
منذ سنة
3251
نورة الشهري (صدى):
أكد كريس هيوز، نجم مسلسل " جزيرة الحب " أنه ربما يعود لصديقته السابقة أوليفيا أتوود بالرغم من شكواه من أشياء غير ممتعة في علاقتهما العاطفية.
وقال هيوز: "لابد من الاعتراف في النهاية بأننا مغرمان ببعضنا بعضا".
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أخر الأخبار
بالصورة..خاطفة الدمام: " اقسم بالله أنني أحببتهم وأرضعتهم من صدري "
منذ 11 دقيقة
1391
" كورونا " يؤجل افتتاح أول مهرجان سينمائي في تاريخ المملكة
منذ 28 دقيقة
1270
صور وتفاصيل محاولة اغتيال الملك عبد العزيز وإصابة الملك سعود أثناء حمايته
منذ 46 دقيقة
1792
وزير الأوقاف المصري: صلاة الجمعة قد تلغى ووقف تأشيرات العمرة قرار " شجاع "
منذ ساعة
1593
بالصورة..إسرائيلي متجولا في قطر: أشعر بالأمان
منذ ساعة
1626
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام تشيلسي
منذ ساعة
1651
هروب خادمة في الرياض بعد أيام من استلامها (فيديو)
منذ ساعة
2122
بالفيديو.. العثور على وادي تحت تلال حي النرجس بالرياض أثناء حفر خزان للمياه
منذ ساعة
2554
بالفيديو .. والد زهبة يروي كيف اخُتطفت ابنته منذ 20 عاما في جازان
منذ ساعة
2069
عمالة وافدة يضربون سائق «سطحة» بالعصي بالرياض
منذ ساعة
2636
أحدث التعليقات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كيف تخطفين وليه؟! الله المستعان
ابو محمد
رحم الله ملوك المملكه الحي منهم والميت .. آمين .. .. الزيود شرهم مسنطير منذ زمن ، ولا بد من سحقهم وخلطهم مع ناعم التراب ..
السامـــــــر
لعنة الله عليهم ابو شكيم الشرهه على اللي يضربون بواري ما احد يفزع له اخ يالقهر
ساري الليل
الله يرحم المؤسس ويسكنه الجنه
ابو محمد
الله يردها لك سالمه ... آمين ..