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صورة جوية لبحيرة الزلفي تخطف الأنظار

Time منذ سنتين
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صورة جوية لبحيرة الزلفي تخطف الأنظار

علي القحطاني (صدى):
خطفت بحيرة الزلفي، والذي يطلق عليها " بحيرة الكسر " الأنظار، بعد تداول صورة جوية لها تظهر روعتها ومياه الأمطار التي تغطيها، حيث يعمد الكثير من الزوار إلى نصب مخيماتهم على أطرافها، حيث تقع البحيرة على أطراف روضة السبلة من جهة الشمال شرقي الرياض.

وتمتد البحيرة بطول حوالى 10 كيلومترات، فيما يغذي شعيب مرخ هذه البحيرة، كما تعتبر البحيرة موسمية، حيث لا يكون الماء موجودًا إلا في الشتاء في السنوات التي تكون فيها الأمطار غزيرة؛ مما يزيدها جمالًا وبهجة.

ومن الجدير بالذكر، إنه يعد مرخ من الشعبان الشهيرة والتي تمتد آلاف السنين، حيث ألقى الشاعر الحطيئة قصيدة على الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعطفه بها قائلًا: " ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ.. حمر الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة.. فاغفر عليك سلام الله يا عمر. "

الأنظار
الكسر
صورة جوية
بحيرة الزلفي
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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحين وش دخل أهلك أنتي في الأمريكان اسود فطس وأبيض غطس أحنا وش دخلنا الا الظاهر رايحة تدور لها خطيب😉
دآنـــــــہہ
خلاص أبشر انا اتصرف ان شاء الله واساعدك باللي اقدر عليه ،،
ابو عمار
الفاطمين هم من جعل اللون الاسود مرادف لاحزانهم
ابو عمار
متى بتروح علا لمزرعة ابن ثامر تسبح مع غاده
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فعلا همجية

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