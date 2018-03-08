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صدمهم المستشار

Time منذ سنتين
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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):
منذ اكثر من 15 سنة تقريبا او من كأس العالم 94 الكل كان يطالب بفتح الاحتراف الخارجي للاعبين السعوديين .

بين كل فتره و الاخرى يخرجون و يقولون نتمنى الاحتراف من يدعمنا من يسهل لنا الطريق .

صدمهم المستشار

دراسات ومن ثم اجتماعات بعدها ورش عمل و لجان تطوير منذ اكثر من 15 سنة وفي الاخير لم نصل الى قرار مفيد .

صدمهم المستشار

خلال اشهر اتخذا القرار نعم نحن ندعمكم نعم نحن نريد لكم الافضل .

طار بهم بسرعة الصاروخ الى اقوى دوري في العالم (لا ليغا الاسبانية) كل شيء جاهز :ـ

• اندية كبيرة

• مرافقين

• وفر لهم جميع ما يحتاجه أي لاعب محترف .

• الاهم ( الدعم الاعلامي وبكل قوة ).

صدمهم المستشار

كانوا يريدون ان يبدأ من حيث انتهى الاخرون

و يقولون دئما جملتهم المشهورة (ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل ابدآ ).

صدمهم المستشار

نعم سنبدئ ولن ننتظر الأخرين ان كانوا يسيرون بسرعة القطار نحن نسير بسرعة الصاروخ لن نلتفت الى الخلف سنسير الى الأمام سنواكب التطور في الكرة الحديثة .

صدمهم المستشار

كانوا يقولون ويرددون لماذا لا نجرب أو نحاكي التجربة اليابانية التي كانت تعتمد :ـ

1. على ابتعاث الاعبين الصغار الى خارج اليابان .

2. دفع مبالغ للأندية في بطولات أوروبية لغرض مشاركة اللاعبين اليابانيين مع هذه الفرق .

كم دفع الاتحاد الياباني من اكثر من 15 سنه تقريبا من المال و كم كان الناتج من هذه التجربة و هل كانت ناجحة ؟

صدمهم المستشار

• بسرعة الصاروخ .

• الحلم تحقق .

• نحن الان في الدوري الاسباني .

• الحلم الذي يحلم فيه كل لاعب في العالم.

• 8 من اللاعبين السعوديين يخضون التجربة الاولى هناك .

(بصدمه من المستشار بسرعة الصاروخ)

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د محمد ماجد بخش
- تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - الذرة هي مركز الوحدة المغناطيسية وليست النواة حيث عدد وثقل ومجموع الذرات في تناغم ثبات فراغي محوري ثقالي ممثل لدرجات الاختلاف بناء على مراحل وحالات الثبات لوحدات مجموع الذرات حول ذرة عنصر ممثل. - عدد الإلكترونات الممثلة وحالات الازدواج والانفراد المزعومة ما هي إلا آلية حساب وطريقة تمثيل وتعامل بوحدات الكتلة الذرية العددية النسبية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - تقدير الفضاء الممثل لمجموع وحدات الكتلة بدلالة عددية نسبية ترتبط بجميع الوحدات الذرية الثقالية الفراغية وتوحيدها في درجة محورية متقاطعة هو ما تمثله الدرجة المغناطيسية. - ربط تمثيل وحدات الكتلة بتمثيل كتلة المركز الممثل بذرة العنصر الممثل لمجموع ومحيط كتل ذرات العناصر الممثل لالتقاء وحدات الكتلة بدلالة مغناطيسية ثقالية فراغية نسبية ممثلة للدرجة الفراغية الممثلة عدديا للدرجة المغناطيسية. - - - لا تستطيع تغيير نمط تفكير بعض البشر، ببساطة لأنهم كانوا كذلك، قبل أن يكونوا كذلك - - -
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طيب
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طيب
ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

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