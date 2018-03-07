فريق مشاة العلا ينظم " هايكنج " لتعزيز الصحة بمحافظة العلا

سعيد العجل (صدى):

ينظم فريق مشاة العلا بالشراكة مع إدارة تعليم العلا وجمعية العمل التطوعي الجمعة المقبل 9 مارس هايكنج تعزيز الصحة الأول بمحافظة العلا بمشاركة نحو 100 مشارك يشكلون نخبة من محبي هذه الرياضة الفريدة من أطباء ومهندسين ورجال أعمال، يتقدمهم الرحالة أحمد الغامدي، ويشارك فيه العديد من مجموعات المشي من مشاة السعودية مثل مشاة الرياض ومشاة مكة ومشاة الباحة ومشاة الخميس ومشاة القنفذة ومشاة ينبع ومشاة حايل ومشاة نجران، كما تشارك فيه مجموعة صحتي لياقتي ومجموعة جدة هايكرز.

وستبدأ فعاليات النشاط بمسيرة مشي عصر الجمعة انطلاقا من ممشى المتنزه الشمالي بالعلا وصولا الى منتزه المعتدل لمسافة حوالي 6 كلم ، كما تضم الفعاليات عرض تجربة توعوية يقدمها المهندس /أحمد الغامدي بعنوان (تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي) مساء الجمعة بمقهى العلا الثقافي.

وستستأنف الفعاليات يوم السبت في رحلة هايكنج في جبل مُجدَر انطلاقا من منتزه المعتدل البيئي مرورا بمزارع العلا وأوديتها ذات الطبيعة الخلابة، وصولا الى مطلّ جبل مُجدَر بمسافة تقدر بنحو 16 كلم حيث خصص هذا النشاط لذوي اللياقة المتوسطة والعالية.

وأوضح الدكتور هيثم بن صالح الفريدي رئيس جمعية العمل التطوعي بالعلا وقائد فريق مشاة العلا بأن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة من خلال المشي والاستمتاع بالطبيعة والترويح عن النفس ، مشيداً بالدور الهام والحيوي للمشاة من مختلف مناطق المملكة كمتطوعين في التحفيز على المشي وتعزيز الصحة كما سيشارك في تنظيم الفعاليات فريق مشاة العلا النسائي وفريق العلا التطوعي وكافة متطوعي الجمعية في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ نحو مجتمع حيوي.

وأوضح الاستاذ علي الناجم رئيس قسم التربية البدنية بتعليم العلا بأن تعزيز السلوك الصحي المرتبط بنمط الحياة من أهم أهداف البرنامج والذي تسعى ادارة تعليم العلا الى تحقيقه بالشراكة مع جمعية العمل التطوعي ومشاة العلا .

هذا وقد أشاد د. صالح الانصاري الاستاذ المساعد في طب الاسرة والمجتمع والمهتم بنشر ثقافة المشي ورياضة الهايكنج ومؤسس مبادرة #مشاةالسعودية بهذا النشاط. وأضاف ان وصول ممثلين من مجموعات #مشاةالسعودية من مختلف المناطق للمشاركة دليل على الجذب العالي الذي تمثله رياضة المشي عموما والهايكنح خصوصا. وأضاف أن انتشار مثل هذه التوجهات يشكل دافعا مؤثرا، وعاملا قويا في تعزيز الصحة ومكافحة السمنة والأمراض المزمنة.