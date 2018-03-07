تفاصيل العثور على الطفلة " جنى " بعد الإبلاغ باختطافها

عادل الحربي (صدى):

أكد والد الطفلة " جنى " ، التي أثارت الجدل بنبأ اختطافها يوم أمس الثلاثاء ، من أمام منزلها بالرياض ، إنه أغلق البلاع المقدم للشرطة حول هذا الأمر .

وأشار والد الطفلة ، إلى أنها لم تخرج من المنزل ، حيث تبين أنها كانت نائمة بالمطبخ على كراسي الطعام ، ولم ينتبه أفراد الأسرة لها لأكثر من 6 ساعات تقريبًا .

وأوضح المواطن ، أن الأسرة اعتقدت أن الطفلة تم اختطافها من أمام المنزل ، فانهارت والدتها التي تعاني من مرض السكري ، لافتًا إلى أن ظروفه كونه كفيفًا لم تساعده على تحري الأمر والبحث عن الطفلة جيدًا ، قبل إعلان اختطافها .

وكان خبر خطف الطفلة ، قد أثار جدلًا واسعًا يوم أمس ، على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تم تداول رسالة تفيد بخطف طفلة من أمام منزلها ، وتم تزويد الرسالة برقم هاتف مع دعوة بتعميم الأمر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ، أملًا في العثور عليها .