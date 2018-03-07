نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الدولار يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين

Time منذ سنتين
Views 2480
الدولار يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين

عادل الحربي (صدى):
تعافى الدولار من أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تداولات، اليوم الأربعاء، عقب استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.13% إلى 89.45، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الـ20 من فبراير.

وصعد اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2417 دولار، كما انخفض الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.4% إلى 105.7 ين، بينما استقر الاسترليني عند 1.3882 دولار.

وكان البيت الأبيض أعلن، مساء أمس الثلاثاء، استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي جراي كوهن المؤيد لحرية التجارة، اعتراضًا على إعلان " ترامب " خطة فرض الرسوم الجمركية.

ترامب
الدولار
مال
الرسوم الجمركية
Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لو ما نعرف العودي كان صدقتك يا دكتور انا استخدمه غرغره للثه وللوز والله احسن من محاليل الصيدليه والقهوه ما تزين الى به

أخر الأخبار

إصابات في حادث مروع على طريق الجموم باتجاه الطائف
إصابات في حادث مروع على طريق الجموم باتجاه الطائف
Time منذ دقيقة Views 1031
مقولة شهيرة للملك عبدالعزيز آل سعود تثير ضجة:" الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة "
مقولة شهيرة للملك عبدالعزيز آل سعود تثير ضجة:" الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة "
Time منذ 14 دقيقة Views 1283
وظائف إدارية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض 
وظائف إدارية شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض 
Time منذ 32 دقيقة Views 1618
صديقة رونالدو تثير الشائعات عن حملها وزواجها
صديقة رونالدو تثير الشائعات عن حملها وزواجها
Time منذ 35 دقيقة Views 1262
التحالف: 59 اختراقا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة
التحالف: 59 اختراقا حوثيا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة
Time منذ 50 دقيقة Views 1355
نقل رئيس الشيشان إلى مستشفى بموسكو بشبهة الإصابة بكورونا 
نقل رئيس الشيشان إلى مستشفى بموسكو بشبهة الإصابة بكورونا 
Time منذ 58 دقيقة Views 1472
شاهد.. عطيف يتواجد بمقر الهلال لمواصلة برنامجه التأهيلي
شاهد.. عطيف يتواجد بمقر الهلال لمواصلة برنامجه التأهيلي
Time منذ ساعة Views 1482
سخرية واسعة من حوثي مصاب بكورونا وسط أصدقائه 
سخرية واسعة من حوثي مصاب بكورونا وسط أصدقائه 
Time منذ ساعة Views 2190
ختم القرآن الكريم في صلاة التهجد بالحرم المكي مساء اليوم
ختم القرآن الكريم في صلاة التهجد بالحرم المكي مساء اليوم
Time منذ ساعة Views 1841
في الشرقاوي : انصح بالزواج التقليدي
في الشرقاوي : انصح بالزواج التقليدي
Time منذ ساعة Views 514