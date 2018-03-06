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اكتشاف مشروب من شجر البلوط بديل للقهوة

منوعات
Time منذ سنة
Views 2785
Comment 3
اكتشاف مشروب من شجر البلوط بديل للقهوة

متابعات (صدى):
طور فريق من الباحثين فى كلية الصيدلة بجامعة بورتو البرتغالية، منتجًا بديلًا للقهوة مصنوعًا من شجر البلوط، للتغلب على الآثار السلبية لهذا المشروب المحبوب لدى الملايين فى أنحاء المعمورة.

حيث استخدم فريق البحث بذور شجر البلوط لتطوير مشروب يمكنه أن يكون بديلًا للقهوة التقليدية، واستخدم فريق البحث جوزة البلوط لصنع بودرة لها نكهة أقل حدة عن القهوة، يمكن أن تخلط بالماء وتصفى قبل الاستهلاك تمامًا، مثل مسحوق القهوة أو أى بديل لها.

و الجدي بالذكر أن جوزة البلوط غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين إى، كما أن لديها قدرة عالية على امتصاص الأكسجين التفاعلي، ويحتوي أيضًا على مادة البوليفينول وهى مادة طبيعية غنية بمضادات الأكسدة وتقاوم الخرف، وفضلًا عن ذلك فإن جوزة البلوط ليست سامة لخلايا الأمعاء.

مع العلم أن القهوة تعتبر من أكثر المشروبات استهلاكًا ويعشقها الملايين فى العالم، ولكن وجود الكافيين ربما يجعل لها بعض الآثار السلبية على المستهلكين وخاصة عندما يتم تناولها بكميات كبيرة مثل القلق والصداع.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن شي أنك ماتسوي شي ثم ترتاح شوي🙂

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