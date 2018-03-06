اكتشاف مشروب من شجر البلوط بديل للقهوة

متابعات (صدى):

طور فريق من الباحثين فى كلية الصيدلة بجامعة بورتو البرتغالية، منتجًا بديلًا للقهوة مصنوعًا من شجر البلوط، للتغلب على الآثار السلبية لهذا المشروب المحبوب لدى الملايين فى أنحاء المعمورة.

حيث استخدم فريق البحث بذور شجر البلوط لتطوير مشروب يمكنه أن يكون بديلًا للقهوة التقليدية، واستخدم فريق البحث جوزة البلوط لصنع بودرة لها نكهة أقل حدة عن القهوة، يمكن أن تخلط بالماء وتصفى قبل الاستهلاك تمامًا، مثل مسحوق القهوة أو أى بديل لها.

و الجدي بالذكر أن جوزة البلوط غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين إى، كما أن لديها قدرة عالية على امتصاص الأكسجين التفاعلي، ويحتوي أيضًا على مادة البوليفينول وهى مادة طبيعية غنية بمضادات الأكسدة وتقاوم الخرف، وفضلًا عن ذلك فإن جوزة البلوط ليست سامة لخلايا الأمعاء.

مع العلم أن القهوة تعتبر من أكثر المشروبات استهلاكًا ويعشقها الملايين فى العالم، ولكن وجود الكافيين ربما يجعل لها بعض الآثار السلبية على المستهلكين وخاصة عندما يتم تناولها بكميات كبيرة مثل القلق والصداع.