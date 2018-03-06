نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الحوثيون يتخلصون من عناصرهم بعد انتهاء مهمتهم

Time منذ سنتين
Views 2505
الحوثيون يتخلصون من عناصرهم بعد انتهاء مهمتهم

فهمي محمد (صدى):
كشف المحامي محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، أن مليشيا الحوثي الإرهابية تلجأ إلى التخلص من القيادات المعتدلة بها؛ للتمكن من السيطرة بالقوى.

وأضاف " المسوري " في تغريدة له بموقع " تويتر " ، أن هذه المليشيا الإرهابية ستعمل خلال الفترة القادمة على التخلص من قيادات جديدة بعد انتهاء مهمتهم المطلوبة.

وقال في تغريدته : " حرصت عصابة الحوثي الإيرانية على التخلص من الشخصيات المعتدلة داخلها لتتمكن من السيطرة بالقوة؛ ولذلك قامت بإغتيال أحمد شرف الدين ومحمدعبدالملك المتوكل وجدبان بعد انتهاء خدماتهم، وهي اليوم في طريق التخلص من قيادات جديدة بعد أن إنتهت مهمتهم المطلوبة، كما استغنت عن أعضاء الثورية العليا " .

إيران
الحوثيين
التخلص
Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل بتمثيل التقاء وحدات الثقل الفراغي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
إذن الكيمياء دائرتين متتاليتين متتابعتين ممثلتين أو متعاكستين في التمثيل لدرجتي الفراغ الممثل عدديا للوحدات الذرية على اساس وحدة المركز ووحدات تمثيل وحدات ثقل وحدات العناصر الرابطة & والفراغ الممثل عدديا للثقل الممثل لوحدة مجموع الثقل المركزي+الطرفي الممثلان للثقل الكلي.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
منذ ثانية Arrow الرد مقياسان مختلفان منطلقان ممثلان من نقطة مشتركة احدهما عددي فراغي ثقالي مكافيء محوري معاكس & والثاني عددي فراغي ثقالي مكافيء موازي محوري مغناطيسي.

أخر الأخبار

" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين
" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين
Time منذ 49 دقيقة Views 1771
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ 56 دقيقة Views 1502
بالفيديو..مواطن يطلب من سارق سيارته إعادتها: " الكاميرا جابتك استر روحك "
بالفيديو..مواطن يطلب من سارق سيارته إعادتها: " الكاميرا جابتك استر روحك "
Time منذ ساعة Views 2642
بالفيديو..مواطن يرصد تجمعًا بمقهى بالرياض دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
بالفيديو..مواطن يرصد تجمعًا بمقهى بالرياض دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
Time منذ ساعة Views 2158
تركي يستغل إعاقة طفلة سورية للاعتداء عليها جنسيًا
تركي يستغل إعاقة طفلة سورية للاعتداء عليها جنسيًا
Time منذ ساعة Views 1070
طبيب رجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا
طبيب رجاء الجداوي يعلن إصابته بكورونا
Time منذ ساعتين Views 2196
بالفيديو..مُحفظ يرتل القرآن في اللحظات الأخيرة قبل وفاته بكورونا
بالفيديو..مُحفظ يرتل القرآن في اللحظات الأخيرة قبل وفاته بكورونا
Time منذ 3 ساعات Views 1647
" عمرو أديب " يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطف وتعذيب مصريين بليبيا
" عمرو أديب " يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطف وتعذيب مصريين بليبيا
Time منذ 3 ساعات Views 2568
بالفيديو..الأزرقي: كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام
بالفيديو..الأزرقي: كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام
Time منذ 3 ساعات Views 2142
بالفيديو..المطلق يجيز الصلاة بمتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
بالفيديو..المطلق يجيز الصلاة بمتابعة إمام المسجد الملاصق للمنزل
Time منذ 3 ساعات Views 2051