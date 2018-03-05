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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال " بابو غنيا " لـ 67 قتيلا

Time منذ سنتين
Views 2379
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال " بابو غنيا " لـ 67 قتيلا

بابو غنيا (صدى):
صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب المرتفعات الوعرة، في بابوا غينيا الجديدة، قبل نحو أسبوع إلى 67 قتيلًا على الأقل.

وقال أودايا ريجمى، مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بابوا غينيا الجديدة، أن الزلزال أثر على نحو 143 ألف شخص، وتسبب في تشريد 17 ألفا، بعدما دمرت الهزة الأرضية منازلهم، بشكل كلى أو جزئي، ما جعلها غير صالحة للعيش.

ويجدر الإشارة إلى أن وكالات إغاثة، قد أفادت بأن نحو 150 ألف شخص، لا زالوا في أمس الحاجة، إلى إمدادات عاجلة، بعد مرور قرابة أسبوع، على وقوع الزلزال، الذي دمر منازل نحو 7 آلاف مواطن.

يُذكر أن بابوا غينيا الجديدة، أعلنت حالة الطوارئ في أنحاء المنطقة، التي ضربها الزلزال في 25 من فبراير الماضي، بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر، إلا أنه لا يوجد سبيل؛ لمعرفة حجم الكارثة قبل أن يستكمل عمال الإغاثة، والسلطات تقييمهم للأضرار في المنطقة.

 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لازم يتأدب الزوج😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله جتني المقاطع من العيال هناك😍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا المنشأت كلها بتتقفل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله😍😍😍😍😍

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