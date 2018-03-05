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ضبط وافد امتهن إصلاح الجوالات بشقته داخل مجمع تجاري جنوب الرياض

Time منذ سنتين
Views 2824
ضبط وافد امتهن إصلاح الجوالات بشقته داخل مجمع تجاري جنوب الرياض

حمود العنزي (صدى):
ألقت شرطة الرياض بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القبض على وافد من جنسية آسيوية، امتهن بيع وصيانة الجوّالات داخل شقة سكنية بأحد المجمعات التجارية جنوبي الرياض، وذلك تجاوباً مع أحد بلاغ مواطن.

وكان الوزارة تلقت بلاغاً يفيد بوجود عمالة تمتهن بيع وصيانة الجوّالات داخل شقة سكنية بأحد المجمعات التجارية جنوبي الرياض، في محاولة للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتَي بيع وصيانة الجوّالات، وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات.

وبعد التأكّد من صحة البلاغ تمّ التنسيق مع شرطة منطقة الرياض لمشاركة فرقة تفتيشية من مكتب " عمل الرياض "  في دهم الشقة التي عثروا داخلها على مجموعة من الأجهزة تحت الصيانة، إضافة إلى قطع الغيار، وتم القبض عليه وإحالته إلى الجهات المختصّة لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات، وفي مقدمتها الترحيل النهائي.

الرياض
ضبط
شرطة الرياض
وافد
مجمع تجاري
الحوالات
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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