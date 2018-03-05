نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

هنيري يكشف عن استعداده لتدريب الأرسنال

Time منذ سنتين
Views 2906
هنيري يكشف عن استعداده لتدريب الأرسنال

نواف السالم (صدى):
كشف المهاجم الفرنسي تيري هنيري، عن استعداده لتولي تدريب الأرسنال، في حالة إقالة آرسين فينغر.

وأكد " هنري " على أنه مستعد للتحدي، مضيفًا أن : " أنا شخص منافس، لا أتراجع بوجه التحدي، نحن نتحدث هنا افتراضياً ولا نريد أن يستنتج الناس أي شيء من هذا الحديث، لكني لم أتراجع يوماً بوجه التحدي منذ كنت صغيراً ".

واستكمل: " عندما وصلت إلى آرسنال، قالوا لي لماذا تلعب خارج منطقة الجزاء، لن تتمكن أبداً من تسجيل الأهداف، بما أن مركزي كان على الجهة اليسرى أو مهما كان، على المرء أن لا يتراجع أمام التحديات، عليك أن تقول لنفسك دائماً أنه باستطاعتك القيام بذلك ".

وتابع: " هذا الحديث افتراضي والأمر يتعلق بفينغر الذي لا يمكنني الحديث عن استقالته من عدمها، لا يمكنني أبداً.. قاتلت مع هذا الرجل، لا يمكنني قول هذا الأمر عن استقالته.. هل تفهمون ما أعنيه؟ لا يمكنني قول ذلك".

واختتم حديثه: "ما أريد رؤيته هو ما سيحصل معه، وأريد منه أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة، بغض النظر عن فحواها".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
واللي يروح الحسينية لة أجر والا علية ذنب يا فضيلتة
ابواللو
الجسمي ما رد على أي اتهام وجهه له الحمراني !!!!! ؟؟؟ رد باستعراض تاريخه !!! أتمنى انه يرد بموضوع التحرش بطفلة زوجته ؟ بالنسبه لتاريخه الصحفي حنا نعرفه زين .
ع. س. ع
بص حظرطك لا اخلاق والا احترام باللهجة المصرية بلطجي في صورة لاعب كرة قدم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعينكم

أخر الأخبار

بالفيديو.. تعرف على ردود أفعال الناس حول طلب حقنهم بكورونا
بالفيديو.. تعرف على ردود أفعال الناس حول طلب حقنهم بكورونا
Time منذ 13 ثانية Views 999
آل الشيخ: لائحة معادلة الشهادات الجديدة انطلاقة واعدة في تحقيق رؤية ولي العهد
آل الشيخ: لائحة معادلة الشهادات الجديدة انطلاقة واعدة في تحقيق رؤية ولي العهد
Time منذ 3 دقائق Views 1059
"هيئة المواصفات" تخفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية 30%
"هيئة المواصفات" تخفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية 30%
Time منذ 9 دقائق Views 1177
مقرود على الاخر
مقرود على الاخر
Time منذ 11 دقيقة Views 195
شرطي شاف الموت قدامه
شرطي شاف الموت قدامه
Time منذ 12 دقيقة Views 137
اخترق قواعد الحجر الصحي من أجل حبيبته فواجه مصير صادم
اخترق قواعد الحجر الصحي من أجل حبيبته فواجه مصير صادم
Time منذ 12 دقيقة Views 415
الناس انهبلت
الناس انهبلت
Time منذ 12 دقيقة Views 126
سيدة تقتل زوجها وتدعو صديقها لمشاهدة جثته
سيدة تقتل زوجها وتدعو صديقها لمشاهدة جثته
Time منذ 17 دقيقة Views 571
طيار القوات الجوية الملكية يلتقط صورة التقاء السحب بالغبار بتبوك
طيار القوات الجوية الملكية يلتقط صورة التقاء السحب بالغبار بتبوك
Time منذ 17 دقيقة Views 1484
شاهد.. طريقة مساعدة العيادات الافتراضية للمرضى بالمنزل
شاهد.. طريقة مساعدة العيادات الافتراضية للمرضى بالمنزل
Time منذ 20 دقيقة Views 1258