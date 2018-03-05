هنيري يكشف عن استعداده لتدريب الأرسنال

نواف السالم (صدى):

كشف المهاجم الفرنسي تيري هنيري، عن استعداده لتولي تدريب الأرسنال، في حالة إقالة آرسين فينغر.

وأكد " هنري " على أنه مستعد للتحدي، مضيفًا أن : " أنا شخص منافس، لا أتراجع بوجه التحدي، نحن نتحدث هنا افتراضياً ولا نريد أن يستنتج الناس أي شيء من هذا الحديث، لكني لم أتراجع يوماً بوجه التحدي منذ كنت صغيراً ".

واستكمل: " عندما وصلت إلى آرسنال، قالوا لي لماذا تلعب خارج منطقة الجزاء، لن تتمكن أبداً من تسجيل الأهداف، بما أن مركزي كان على الجهة اليسرى أو مهما كان، على المرء أن لا يتراجع أمام التحديات، عليك أن تقول لنفسك دائماً أنه باستطاعتك القيام بذلك ".

وتابع: " هذا الحديث افتراضي والأمر يتعلق بفينغر الذي لا يمكنني الحديث عن استقالته من عدمها، لا يمكنني أبداً.. قاتلت مع هذا الرجل، لا يمكنني قول هذا الأمر عن استقالته.. هل تفهمون ما أعنيه؟ لا يمكنني قول ذلك".

واختتم حديثه: "ما أريد رؤيته هو ما سيحصل معه، وأريد منه أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة، بغض النظر عن فحواها".