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شرطة الجوف تنفذ حملة لضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل

Time منذ سنتين
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شرطة الجوف تنفذ حملة لضبط المخالفين لنظامي الإقامة والعمل

سهو الهشال (صدى):
نفذت شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أمس الاحد حملة موسعة متمثلة بكل من (قوة الضبط الميداني-وقوة المهمات والواجبات الخاصة - إدارة التحريات والبحث الجنائي- وإدارة المرور- وإدارة دوريات الامن ) ومندوبي بعض الجهات الحكومية ( مفتشي فرع مكتب العمل- ومفتشي فرع وزارة التجارة- ومفتشي امانة منطقة الجوف- وفرع هيئه السياحه والتراث بالجوف).

وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي اﻻقامة والعمل، وتم تسليمهم للجهات المختصة حسب نوع المخالفة.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
محمد جاسم
انا ميكانيكي سيارات وعندي 3 طرق مختلفه عن بعض ومن غير هذه الطريقة المليئة بالمتاعب والعثرات المهم الحمدلله بفيد نفسي وبفيد غيري
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان

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